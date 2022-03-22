Приезжают с чемоданами долларов: нардеп раскрыл, как россияне избегают санкций

Российским гражданам и компаниям в частном порядке удается обходить запрет на покупку и выведение иностранной валюты из страны. Для этого они стали массово покупать криптовалюту за наличку.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он приводит результаты ончейн-анализа ENCRY, согласно которым после ограничения в РФ операций с долларом, количество транзакций с криптовалютой увеличилось в 3-5 раз.

Данные аналитической компании Kaiko говорят о том, что объем продаж привязанного к доллару стейблкоина Tether за рубли обновил десятимесячный максимум. Только 5 и 6 марта россияне вложили в USDT 2,6 млрд и 1,4 млрд рублей соответственно.

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Кроме того, в разы вырос и объем биткоин-транзакций. Если в начале февраля среднедневной оборот составлял около 300 млн рублей, то через месяц – уже 2 млрд рублей.

Также Гетманцев констатирует увеличение притока граждан РФ в физические офисы продаж криптовалюты. Таким образом они стремятся вывести иностранную валюту тайком от государства.

"Россияне приезжают туда с чемоданами, набитыми долларами, и на месте консультируются, как из криптовалюты выйти в реальные деньги за границей. Недружественный запад не такой уже недоброжелательный, как оказалось", – пишет нардеп.

В связи с этим экономисты отмечают поражение российских финрегуляторов (в частности, Центрального банка РФ и финансового контроля) в борьбе с подобными финансовыми сделками. Но на этом фоне следует отметить усилия некоторых криптобирж, которые по собственной инициативе блокируют транзакции россиян.

Добавим, что эксперты криптокомпаний Coinfirm и TRM Labs не верят, что Россия на уровне государства сможет избежать санкций с помощью криптовалюты. Они уверены, что это невозможно ни из-за объемов крипторынка, ни из-за механизмов, которые имеются у США.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитическая компания Elliptic обнаружила сотни тысяч криптовалютных адресов, связанных с россиянами, которые попали под санкции из-за военного вторжения РФ в Украину. Данную информацию уже передали западным чиновникам, чтобы помешать причастным к войне россиянам обойти ограничения.