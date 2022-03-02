Биткоин Путина не спасет: эксперты оценили разрушительность санкций для России

Опасения, насчет того, что криптовалюта позволит России избежать разрушительного эффекта от санкций западных стран, необоснованны. Это не позволяют ни уже существующие механизмы, ни объемы потерь, которые несет экономика РФ.

Как сообщает Al Jazeera, экономика РФ уже ощутила удар США, Евросоюза, Великобритании, Канады и других стран. На этом фоне в некоторых обменниках курс доллара подскочил до 200 рублей, Центробанк РФ поднял ключевую процентную ставку до 20%, а Московская фондовая биржа закрылась.

"Криптовалюту можно использовать для уклонения от санкций и сокрытия богатства", — утверждает руководитель отдела расследований мошенничества аналитической компании Coinfirm Роман Биеда.

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Однако другие эксперты считают, положение России отличается от Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи, которым частично удалось избежать санкций. Из-за масштабов экономического удара и ограниченного внедрения виртуальных активов у Кремля есть гораздо меньше пространства для маневра.

Руководитель отдела по правовым и государственным вопросам блокчейн-компании TRM Labs Ари Редборд объясняет это тем, что РФ слишком сильно укоренилась в мировой финансовой системе. 80% повседневных операций РФ с иностранной валютой и половина ее международной торговли проводятся в долларах.

"Очень сложно перемещать большие объемы криптовалюты и конвертировать ее в подходящую валюту. Россия не сможет использовать криптовалюту для замены сотен миллиардов долларов, которые потенциально могут быть заблокированы или заморожены", – считает Редборд.

Ситуация усугубляется еще и мерами, которые будут предприниматься для борьбы с уклонением от санкций при помощи криптовалюты. Поскольку все транзакции навсегда записываются в блокчейн, деятельность любого подозрительного счета может отслеживаться, констатирует Биеда.

В случае попадания под санкции энергетического сектора РФ, Кремль направит излишки добываемых нефти и газа на майнинг криптовалют. Такой вариант не исключает основатель другой аналитической компании Elliptic Том Робинсон.

"Майнинг криптовалюты позволит им монетизировать свои энергетические запасы на мировом рынке, не вывозя их за пределы страны", – сказал Робинсон. Но для такой крупной страны это будешь лишь каплей в море.

Однако аналитик из Rystad Oil Луиза Диксон называет санкции в отношении нефти и газа маловероятными. "Перебои с поставками российской нефти на уровне до 5 млн баррелей в сутки не только усугубят и без того затянувшийся энергетический кризис в мире, но и могут быть истолкованы Россией как военные действия", – говорит эксперт.

Но при этом глава компании Messari Райан Селкис допускает, что такое давление Россию может привести к далеко идущим последствиям для всего мира. "Отключение России от SWIFT и потеря доступа к ее резервам ускорит дедолларизацию торговли. Я не думаю, что Запад верит, что доллар когда-либо будет вытеснен", – говорит аналитик.

Ранее OBOZREVVATEL сообщал, что часть российских банков лишилась возможности пользоваться платежными картами MasterCard и Visa. На этом фоне России придется переходить на собственную платежную систему.