Россиянам запретили покупать доллары: депозиты конвертируют в рубль, который стремительно падает

В России с 9 марта до 9 сентября запретили покупать наличные доллары. Кроме того, все валютные вклады конвертировали в доллары на сумму до 10 тыс. долларов. Остальную сумму – платят только в рублях. К примеру, если россиянин хочет забрать со своего депозита 30 тыс. долларов, ему дадут 10 тыс. долларами, а остальное – рублями. И рубли поменять на доллары он не сможет, такие операции запретили.

"Следующий шаг, который не за горами, – принудительная конвертация оставшихся валютных вкладов на счетах в рубли. В ближайшее время россиян ждет продолжение обвальной девальвации рубля и расцвет черного наличного валютного рынка", – написал на своей странице в telegram глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев.

Отметим, действия президента РФ Владимира Путина драматично обвалили курс российского рубля. После начала войны против Украины доллар взлетел до рекордной отметки. Сейчас в банках РФ он продается за 180-200 рублей.

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"И это только цветочки в части той цены, который заплатит каждый житель РФ за молчаливое одобрение войны, ягодки в виде роста безработицы, падения реальных доходов и зарплат, галопирующей инфляции и роста бедности уже на подходе", – отмечает Гетманцев.