Первый криптовалютный партнер Дії: что известно о бирже WhiteBIT

Европейская криптовалютная биржа WhiteBIT объявила об интеграции с государственным сервисом Дія. Подобное сотрудничество стало первым в Украине – упрощение процедуры верификации аккаунта до нескольких кликов позволит привлечь еще больше средств для поддержки военных и гуманитарной помощи пострадавшим от войны.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал информацию о компании, заключившей уникальное партнерство государства и бизнеса, а также услугах, которые она предлагает клиентам.

Что такое WhiteBIT?

Централизованная криптовалютная биржа WhiteBIT была основана в 2018 году и тогда же получила лицензию от европейского регулятора. За четыре года платформа стала одной из крупнейших в Европе – количество зарегистрированных на ней пользователей превысило 2 млн, а суточный объем торгов приближается к $340 млн.

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Пользователям площадки доступны более 400 торговых пар. Из фиатных валют поддерживаются доллар, евро и гривна.

Один из главных принципов компании – сохранность средств вкладчиков. По результатам независимого аудита компании Hacken, биржа заняла второе место по кибербезопасности в мире с рейтингом ААА.

Позиция насчет войны в Украине

Биржа поддерживает украинцев с первых дней войны. Руководство перечислило на помощь $1 млн и ограничило регистрацию новых пользователей из РФ. Кроме того, с площадки пропали торговые пары с рублем.

Также в партнерстве с проектом WhitePAY был организован благотворительный сбор средств в криптовалюте – с момента начала вторжения сумма пожертвований превысила $2 млн. Средства распределяются между тремя фондами: гуманитарным, военным (помощь ВСУ) и медицинским (помощь Минздраву).

Удобство для всех

Одно из преимуществ WhiteBIT – ее интерфейс. Он ориентирован на простоту и поэтому интуитивно понятен даже новичкам, которых немало на украинском рынке криптовалют, а профессионалам предоставлена возможность переключиться на интерфейс с расширенными возможностями.

Также для новичков представлены основные типы ордеров: лимитные, стоп-лимит, рыночные, стоп-маркет, тейк-профит и стоп-лосс. Опытным трейдерам же предложены два уникальных авторских ордера: сonditional market и сonditional limit.

Помимо этого, пользователи могут воспользоваться услугой AML-проверки адреса. Сервис покажет, причастен тот или иной криптовалютный кошелек к отмыванию средств или другим противозаконным действиям, и поможет избежать мошенников и "загрязнения" баланса, ведь даже один, причастный к преступной деятельности, актив на счету может привести к проблеме впоследствии.

Обучение новичков

WhiteBIT – одна из немногих площадок, которая позволяет научиться торговле криптовалютой, не рискуя при этом собственными финансами. Набить руку можно благодаря demo-режиму.

Такой инструмент позволит любому новичку научиться трейдингу без каких-либо вложений и, соответственно, даже гипотетических потерь. Профессионалы же могут проверить так свои рыночные стратегии.

Для этих целей платформа предлагает два вида валют – 0,5 demo-Bitcoin (DBTC) и 1000 demo-Tether (DUSDT). Но следует помнить, что обычный и демо-счет разделены, поэтому вывести “учебные" монеты не получится.

Убежище во время шторма на рынке

Криптобиржа помогает сохранять деньги тем клиентам, которые не хотят или не могут принимать участия в торговле, но имеют инвестиции в криптоактивах. Причин на то может быть несколько, включая неопытность или непостоянность рынка.

Высокая волатильность присуща криптовалютному сектору в целом, но после начала войны в Украине усугубилась еще сильнее. За три недели с момента российского вторжения первая криптовалюта биткоин пережила взлет курса с $34,2 тыс. до $45,3 тыс., а также падение до $38 тыс. с непродолжительным скачком выше $44 тыс. По состоянию на 18 марта BTC торгуется на уровне $40,4 тыс. за монету.

На этот случай WhiteBIT предлагает услугу SMART-стейкинга. Она включает несколько криптолендинговых планов с разными фиксированными ставками дохода за оговоренный срок.

При этом чем дольше срок хранения – тем больше дохода гарантируют вкладчикам. Например, минимальный срок вклада составляет 10 дней – прибыль за этот срок составит 0,4%, но через год доходность депозита составит 28%. Функция криптодепозита доступна для десятков популярных активов, включая BTC, USDT, ETH, SHIB, DOGE, SOL и ADA.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее WhiteBIT заключила партнерство с мобильным оператором lifecell. Это стало первой в Украине коллаборацией коммуникационной и криптовалютной компаний.