Объявлена первая в истории Украины коллаборация криптобиржи и мобильного оператора

Одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире WhiteBIT заключила партнерское соглашение с украинским мобильным оператором lifecell. Сотрудничество двух компаний такого рода стало первым в Украине.

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, заявил основатель и генеральный директор криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов. Объявление было сделано им на мероприятии BlockchainUA 2021, которое прошло 3 ноября в Киеве.

"Мы объединяемся с компанией lifecell – это на сегодняшний день 9,5 млн клиентов. Это первая в мире коллаборация коммуникационной и криптовалютной компаний. Мы объединяемся, чтобы дать целый ряд инновационных продуктов от двух трастовых крупных представителей совершенно разных секторов (бизнеса)", - сказал Носов.

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Подробности будущего партнерства будут изложены в "дорожной карте", которую опубликуют в ближайшее время. Раскрывать их глава WhiteBIT не стал.

"Наша ключевая задача – давать рынку не какие-то банальные продукты, наподобие "купить крипту". Мы будем запускать с life (название lifecell до ребрендинга. – Ред.) продукты, которые будут инновационные в рамках всей планеты в целом", – добавил Владимир Носов. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и с материнской компанией lifecell – турецкой turkcell.

Бизнесмен отметил, что команды двух компаний работают над тем, чтобы украинцы получили доступ к криптокошелькам и биржам, а также "целому ряду инструментов, которых на сегодняшний день не существует". Также он назвал несколько причин, почему в качестве партнера была выбрана именно компания lifecell:

это самый передовой игрок на украинском рынке коммуникаций;

это дочерняя компания турецкой turkcell, которые совокупно обслуживают 70 млн клиентов;

с самых первых встреч представители двух компаний нашли общий язык.

WhiteBIT – крупная европейская криптовалютная биржа, которая вышла на рынок в 2018 году и уже достаточно уверенно чувствует себя в этой сфере. За это время количество ее пользователей превысило 1 миллион, а в апреле 2021 года были обработаны первые 500 тысяч транзакций.

На площадке поддерживаются более 200 различных активов и 400+ торговых пар с криптовалютой и фиатом. Также имеется собственная децентрализованная биржа – WhiteSwap.

Согласно данным сервиса CoinMarketCap, WhiteBIT входит в ТОП-50 крупнейших криптоплощадок мира по объему торгов. Также она находится в ТОП-40 по показателю надежности рейтинга CoinGecko.

BlockchainUA 2021 – десятая по счету международная конференция, организованная экспертным центром Distributed Lad. Мероприятие традиционно собирает сильнейшее блокчейн сообщество Украины и Европы.

Основные темы конференции: технология блокчейн, децентрализованные технологии, цифровая трансформация, искусственный интеллект, кибербезопасность, интернет вещей, CBDC (цифровая валюта центрального банка), Blockchain & Fintech development

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как можно создать собственный кошелек для криптовалюты. Один из самых простых способов - сделать это на площадке WhiteBIT.