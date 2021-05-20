Маск одним твитом взвинтил стоимость Dogecoin: как изменилась цена

Цена Dogecoin на криптобирже Binance за 15 минут выросла на 16% и достигла $0,42. Криптовалюта взлетела после того, как американский миллиардер Илон Маск упомянул ее в Twitter.

Так, бизнесмен опубликовал картинку, на которой изображен Dogecoin в виде купюры и поинтересовался, какого она номинала. Об этом пишет "РБК-Крипто".

В начале мая криптовалюта достигла исторического максимума на отметке $0,73. Альткоин рос на фоне ожиданий выступления Илона Маска в юмористическом шоу Saturday Night Live.

Ранее цена биткоина резко упала после того, как американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет позволять потребителям использовать криптовалюту для покупки своих автомобилей. Главной причиной названо влияние криптоактива на окружающую среду.

Миллиардер опубликовал заявление, в котором говорится, что он и Tesla обеспокоены объемом ископаемого топлива, необходимого для добычи биткоинов, и хотят, чтобы криптовалюта была как можно более устойчивой.

Как ранее писал OBOZREVATEL: