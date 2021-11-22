Не участвовать – опаснее, чем участвовать: в крупнейшем банке Австралии оценили риски "крипты"

Участие в криптовалютных операциях сопряжено с определенным риском, однако отсутствие такой деятельности несет для банковских учреждений еще большую угрозу. Речь идет об угрозе упущенной выгоды, поскольку банки могут быть полностью исключены с криптовалютного рынка.

Об этом в эфире Bloomberg Television заявил исполнительный директор австралийского банка с крупнейшей капитализацией Commonwealth Bank of Australia (CommBank) Мэтт Комин. По его словам, постоянный спрос со стороны клиентов буквально вынуждает банки внедрять услуги на основе таких технологий.

"Мы видим риски в участии, но мы видим больше риска в том, что еще не участвуем (в криптовалютном секторе. – Ред)", – говорит Комин. Он напомнил, что криптосектор еще только зарождается, поэтому регулирующие органы многих стран мира пытаются выработать для него рамки и правила.

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Стоит отметить, что 19 ноября CommBank объявил о покупке доли криптовалютной биржи Gemini. Сейчас стороны сотрудничают над тем, чтобы клиенты четвертого крупнейшего банка Австралии получили возможность покупать, продавать и хранить криптоактивы.

Мэтт Комин подчеркнул, что австралийский банк рассматривает криптовалюты как "очень волатильный и спекулятивный актив". Но в то же время в обозримом будущем и такой тип активов, и весь этот сектор в целом никуда не денутся.

"Поэтому мы хотим понять это. Мы хотим предоставить клиентам конкурентоспособное предложение с правильным раскрытием информации о рисках", – отметил банкир.

Касательно цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) Австралии, которую сейчас активно обсуждают в Резервном банке страны, Комин считает, что ее целесообразность еще следует доказать. "С другой стороны, это то, в чем мы хотели бы участвовать", – отметил он.

Цифровая валюта центрального банка – это эквивалент фиатных денег, который используются только для Интернет-операций. Главное его отличие от криптовалюты – централизованность и обеспеченность госрезервами.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, по данным госоргана финансового мониторинга Австралии AUSTRAC, в этой стране функционируют порядка 400 бирж цифровых валют. А примерно каждый шестой австралиец в определенном объеме владеет криптовалютой. Общая сумма криптовалют, принадлежащих гражданам страны, составляет 8 млрд долларов