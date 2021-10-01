Из-за мошенничества с криптовалютой биржи оказались на грани бунта: что происходит

Несколько месяцев назад – AUSTRAC – орган финансового мониторинга Австралии, как отмечается в материале АВС внес в список террористов криптотрейдера Микаэлу Юрич, известную как Bitcoin Babe. Недавно ее финансовому учреждению было отказано в обслуживании в 91 банке.

"Когда я начала свой бизнес в 2014 году, я первоначально открыла банковский счет в Commonwealth Bank. Но он был закрыт примерно через шесть месяцев обслуживания. И с тех пор закрытие счетов стало эффектом домино", – говорит Микаэла.

Опыт г-жи Юрич не является единичным случаем. Финтех-стартапы Nium и Ausmerchant также подтвердили схожий опыт обслуживания их транзакций. В свете этих событий было инициировано правительственное расследование.

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В ходе его продвижения, Либеральный сенатор Эндрю Брэгг -- глава комитета по продвижению Австралии в качестве технологического и финансового центра заявил: "было отмечено очень тревожное поведение банков в условиях конкуренции".

Банки, по его мнению, использовали пробелы в нормативных актах для оправдания запрета стартапам на предоставление их услуг. В этой связи сенатор также отметил, что, в соответствии с законодательством Австралии, учрежденным австралийскими гражданами крипто-компаниям действительно необходимо зарегистрироваться в AUSTRAC.

Но в ходе проведенного расследования, правительственные детективы получили доказательства того, что процесс подачи заявки не содержит достаточно необходимых сдержек и противовесов. Одновременно с этим, была высказана критика в адрес корпоративного сторожевого пса ASIC, который, как утверждают расследователи, может проявлять избирательный поход к операциям с криптовалютой осуществляемыми влиятельными лицами Австралии.

По данным AUSTRAC, в Австралии существует 400 бирж цифровых валют. Согласно опросу австралийского крипто-ресурса Finder Exclusive Deals, примерно каждый шестой гражданин этой страны в определенном объеме владеет криптовалютой. Общая сумма криптовалют принадлежащих австралийцам составляет 8 млрд. долларов. И это несмотря на крайнюю волатильность цен. Одновременно с этим увеличиваются объемы крипто-мошенничества. В первой половине этого года в результате мошенничества с биткоинами было потеряно более 25,7 млн. долларов. Это по сравнению с 17,8 млн. долларов за весь 2020 год.

"Криптовалюта очень популярна, но ее оборот не регулируется. Поэтому, в настоящее время люди которые покупают криптовалюту, делают это без какой-либо защиты прав потребителей", - говорит сенатор Брэгг.

"Существует реальное представление, что криптовалюта - это что-то для молодых людей, которые говорят на незнакомых языках и используют множество аббревиатур. И я обнаружил, что по мере того, как криптовалюта становится все более повседневной, все больше обычных людей хотят в нее инвестировать", – отмечает в этом контексте Кейт Браун из Finder.

Эта финтех-компания уже направила запрос в релевантные государственные институты для квалификации криптовалютных депозитов, которые хранятся у аккредитованных держателей вкладов, в качестве активов которые должны быть гарантированы как банковские депозиты.

"Потребителям нужно больше инструментов в их распоряжении, чтобы иметь возможность проявлять должную осмотрительность в отношении того, с кем они взаимодействуют", --- полагает лектор университета RMIT, исследователь из Blockchain Innovation Hub и юрист д-р Аарон Лейн.

Он считает, что нужно создать предпосылки для того, чтобы инвесторы могли получать финансовые консультации о публичном реестре криптобирж. Для того, чтобы это произошло, должны быть изменены законы. В правовых предложениях доктора Лейна предлагаются изменения в налоговый кодекс. Налог на прирост капитала, по его мнению, не отражает природы криптотрейдинга, который требует нескольких транзакций.

"Если Австралия не обновит свои налоги и корпоративные правила, чтобы учесть массовые инновации, которые произошли в сфере криптовалюты и блокчейн-технологий, она рискует остаться позади", -- говорит д-р Лейн.

Ашер Тан - генеральный директор ведущей биткойн-платформы Австралии CoinJar и широко известный аналитик, ранее возглавлявший группу по отраслевым рискам в IBISWorld, уже перевел штаб-квартиру своей компании из Мельбурна в Лондон. "Четкий мандат для некоторых из этих новых отраслей был бы очень полезен",--так он пояснил изменения юридического адреса крипто-биржы.

Но одновременно с желанием нормативной определенности, как показало расследование сенатора Брэгга, отрасль опасается и чрезмерного регулирования. Для избежания этих двух экстремумов, игроки крипто сектора Австралии стремяться создать так называемую безопасную гавань, которая защищала бы их бизнес от ретроспективного удара ASIC в соответствии с будущими законами.

Отсутствие регулирования на местном уровне заставило банки скептически относиться к работе с криптовалютным бизнесом. Они, как отмечает АВС, указывают на озабоченность по поводу законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Определенные аналитики считают, что Австралии следует учитывать правила лицензирования и налогообложения, действующие в Сингапуре, Канаде, Великобритании и штате Вайоминг в США.

В этом контексте г-жа Юрич отметила, что служащая одного из банков оповестила ее о том, что используемая ими внешняя система мониторинга поместила ее в список подозреваемых террористов. В результате ей заблокировали регистрацию в телефонных, интернет и электроэнергетических компаниях. В 2018 году она сменила фамилию с Донлан на Юрич: "по сути, мне пришлось сменить имя, чтобы получить доступ к основным услугам". Г-жа Юрич надеется, что расследование сената, отчет о котором будет опубликован в следующем месяце, рекомендует меры защиты для таких владельцев бизнеса, как она.

В то время как Австралия, находится на подготовительном этапе, ряд европейских стран, включая Украину уже приняли соответствующие законодательные акты. Как писал Obozrevatel, в ближайшей перспективе, с момента выпуска разрешения Национальным банком Украины, банки-резиденты начнут сотрудничать с криптовалютными биржами.

Такую возможность открыл недавно принятый закон "О виртуальных активах", заявила вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова. По мнению аналитиков крипто биржи Whitebit, это создаст условия, для того чтобы украинцы смогли тратить свои цифровые активы, в т.ч. биткоины и другие криптовалюты, на оплату необходимых товаров и услуг.