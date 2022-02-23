Не биткоином единым: плюсы и минусы топ-9 криптовалют на 2022 год

Перед участниками криптовалютного рынка (и теми, кто только планирует освоить это направление капиталовложения) постоянно актуальным остается вопрос – в какой актив менее рискованно инвестировать. Ведь по состоянию на начало февраля 2022 года, в мире существовало свыше 17 тысяч криптовалют.

OBOZREVATEL проанализировал "успехи" крупнейших по капитализации криптовалют в 2021 году и совместно с экспертами ведущей европейской криптобиржи WhiteBIT постарался определить их сильные и слабые стороны. В число рассмотренных активов, кроме биткоина, вошли Ethereum, Tether, BNB, XRP, Cardano, Solana, Terra и Avalanche.

Bitcoin (BTC)

Рыночная капитализация: $723 млрд

Максимум: $68,9 тыс. (10 ноября 2021 года)

Видео дня

2021 год выдался для биткоина достаточно активным – первая криптовалюта установила несколько рекордов, но каждый раз откатывалась для коррекции. Этот процесс продолжается и по состоянию на февраль-2022: с последнего своего максимума BTC подешевел на 46%.

В отличие от всех остальных криптовалют, Bitcoin, считают аналитики WhiteBIT, в глобальном разрезе меньше всего зависит от технических показателей. Поскольку монета достаточно устойчива и является одним из популярных методов хеджирования рисков, на нее способны влиять в большей степени именно фундаментальные факторы. Сюда относятся решения Федерального резерва США и финрегуляторов других стран, интерес со стороны институциональных инвесторов и ситуация на геополитической арене.

Ethereum (ETH)

Рыночная капитализация: $312 млрд

Максимум: $4 866 (10 ноября 2021 года)

Из-за традиционно высокой корреляции "эфира" к биткоину, крупнейший альткоин обычно повторяет движения первой криптовалюты. Согласно данным CoinMetrics, по состоянию на 22 февраля этот коэффициент достигает 0,9.

Кроме того, на курс ETH влияют и обновления этого блокчейна. Например, в 2022 году сеть Ethereum планирует полностью отойти от консенсуса Proof-of-Work и перейти на Proof-of-Stake, то есть отказаться от майнинга и переключиться на стейкинг. Новости касательно этих обновления являются одним из первостепенных двигателей цены актива, считают эксперты.

Tether (USDT)

Рыночная капитализация: $79,4 млрд

Максимум: $1,32 (24 июля 2018 года)

USDT – это стейблкоин, то есть криптовалюта, обеспеченная другим активом. В данном случае – долларом по курсу 1:1. С момента своего появления в 2015 году он отличается высокой стабильностью, благодаря которой широко используется с целью криптолендинга (аналог депозита в банке) и, как и биткоин, хеджирования рисков.

С другой стороны, в отношении стейблкоинов необходимо бдительно следить за новостями касательно валют центробанков (CBDC), считают эксперты WhiteBIT. Несмотря на то, что у стейблкоинов и валют центробанков в глобальном разрезе – разные задачи, общие цели у них все же есть. А именно накопление, платежная функция и минимальная волатильность. Важно то, каким образом Центробанки различных стран будут оценивать стейблкоин в связке с созданием CBDC, уточняют аналитики.

BNB

Рыночная капитализация: $60,6 млрд

Максимум: $686,31 (10 мая 2021 года)

За 9,5 месяцев после своего рекорда криптовалюта Binance Coin не только сменила название на BNB, но и потеряла почти половину стоимости, упав до $358. Вместе с тем, главным ценообразующим фактором для альткоина является его дефляционный характер – монеты не только регулярно сжигаются эмитентом, но и при каждой транзакции.

XRP

Рыночная капитализация: $32,8 млрд

Максимум: $3,40 (7 января 2018 года)

XRP – один из немногих крупных криптоактивов, для которого 2021 год прошел без ярких событий и новых рекордов. На волне майского подъема рынка монета почти поднялась до $2, что почти в полтора раза меньше ее максимума, и с тех пор находится в нисходящем тренде.

Одним из главных негативных факторов, влияющих на XRP, является судебное разбирательство эмитента криптовалюты, компании Ripple, и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Регулятор еще в декабре 2020 года обвинил топ-менеджеров в незарегистрированной продаже ценных бумаг под видом XRP на сумму $1,3 млрд.

Cardano (ADA)

Рыночная капитализация: $27,9 млрд

Максимум: $3,09 (2 сентября 2021 года)

Сентябрь стал для ADA знаменательным месяцем – она впервые за все время своего существования перешагнула отметку в $3 за монету.

В долгосрочной перспективе гарантией восходящего тренда является реализация дорожной карты проекта. Кроме того, позитивно может сказаться на цене увеличение производительности и пропускной способности блокчейна Cardano.

Solana (SOL)

Рыночная капитализация: $26,3 млрд

Максимум: $259,96 (6 ноября 2021 года)

Прошлый год Solana начала достаточно вяло – курс колебался в районе $1,6, но уже в мае он превысил $50. Любопытно, что на стоимость актива не повлиял весенний обвал крипторынка и в сентябре и ноябре SOL ждали новые рекорды.

Благодаря связям со сферами невзаимозаменяемых токенов (NFT) и децентрализованных финансов (DeFi), SOL остается на волне динамики. Позитивное влияние на токен может оказать и его принятие платформами для создания децентрализованных приложений (dApp).

Terra (LUNA)

Рыночная капитализация: $19 млрд

Максимум: $103,34 (10 мая 2021 года)

Благодаря принятию Terra сектором децентрализованных финансов (в 2021 году ее доминирование в этом секторе выросло с 0,2% до 7,5%), курс монеты вырос на сотни процентов, а на своем пике в мае увеличился в 10 раз. Но на волне коррекции крипторынка в целом стоимость актива снизилась почти вдвое.

В случае поглощения доли Ethereum на рынке DeFi, у Terra появятся большие перспективы роста. В то же время, cвязь этой экocиcтeмы c Magic Internet Moneу (MIM), а также связь ее партнерского протокола Abracadabra cо скандальным DeFi-проектом Wonderland, вызывает и нeгaтивнoe oтнoшeниe к Terra.

Avalanche (AVAX)

Рыночная капитализация: $16,9 млрд

Максимум: $144,96 (21 ноября 2021 года)

За год объем средств, заблокированных в этом молодом смарт-контракте (он появился только в сентябре-2020), вырос в 15 раз – с $72,4 млн до $11,8 млрд. На этом фоне курс актива в течение года вырос в 5 раз и обновил свой исторический максимум.

Рекорд был установлен на фоне важной новости. Команда-разработчик блокчейна Avalanche Ava Labs заключила партнерство с консалтинговой компанией Deloitte с целью повышения безопасности, скорости и точности Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США.

В то же время, следует учитывать, что криптовалюты являются крайне волатильным типом активов – неудачные вложения могут привести к тому, что инвестор потеряет их целиком. Поэтому инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, эксперт Bloomberg предрек "смерть" двум крупным альткоинам. Майк МакГлоун допускает, что Dogecoin и Shiba Inu не выдержат давления со стороны Федеральной резервной системы США в 2022 году и уйдут с рынка.