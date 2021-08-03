Названа самая прибыльная криптовалюта месяца: кто опередил биткоин

По итогам июля майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.

Майнеры Ethereum получили доход в размере $1,03 млрд в минувшем месяце. Об этом сообщает The Block.

При этом биткоин-майнеры получили общую выручку в размере $971,8 млн. Отмечается, что комиссии за транзакции остаются серьезным источником дохода для Ethereum-майнеров, чего нельзя сказать о биткоине. Комиссионные за транзакции составили всего 3,1% дохода от майнинга главной криптовалюты в июле.

Видео дня

Напомним, на минувших выходных курс биткоина достиг максимальной отметки с весны. Его стоимость составила более $42 тыс., однако уже в понедельник, 2 августа, она опустилась до $40,2 тыс. На данный момент рыночная капитализация главной криптовалюты составляет $755,85 млрд.

При этом уже на текущей неделе (2-8 августа) биткоин может подорожать до $44,6-46,4 тыс. за монету. Главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук отмечает тенденцию спроса покупателей, которая была на минувшей неделе. По словам специалиста, это может послужить причиной для постепенного увеличения активности мелких и крупных спекулянтов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: