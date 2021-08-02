В США хотят ввести новые доллары без банкнот: чего ждать

Представитель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард рассказал о причинах "безотлагательности вопроса" касательно разработки цифровой валюты центрального банка США. Она отмечает, что другие страны, например, Китай, уже продвинулись вперед со своей собственной валютой.

Об этом сообщает Reuters. "Доллар очень доминирует в международных платежах. И почему если у других есть другие крупные юрисдикции в мире с цифровой валютой, предложением CBDC (цифровая валюта центрального банка), а в США ее нет, я этого не понимаю. Для меня это просто не похоже на устойчивое будущее", – заявил Брейнард.

Представители ФРС погружаются в сферу цифровых платежей, собирая отзывы общественности о потенциальных затратах и выгодах, а также соображениях по дизайну с целью публикации документа для обсуждения в начале следующего месяца.

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Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах 650 банков вскоре смогут предлагать покупки биткоинов примерно 24 миллионам клиентов. В рамках сделки между гигантом корпоративных платежей NCR и фирмой по управлению цифровыми активами NYDIG местные банки и кредитные союзы смогут предлагать своим клиентам криптовалюту.

Предоставляя клиентам возможность покупать биткоины в рамках своих существующих счетов, финансовые учреждения являются частью растущей волны тех компаний, которые напрямую конкурируют с криптобиржами.

Отметим, что с тех пор, как в середине апреля главная цифровая валюта достигла рекордного уровня почти в $65 тысяч, ее цена падала более чем на 50%. Стоимость криптовалюты не зависит от экономических факторов. Биткоин может дешеветь или дорожать на фоне заявлений крупных компаний, оценок регуляторов разных стран. Достоверно предсказать будущий прогноз стоимости криптовалюты крайне сложно.

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