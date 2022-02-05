Искусственный памп и дамп криптовалюты: как не пойти на поводу у манипуляторов

В последние годы криптовалюты в частности на украинском рынке стали популярным инвестиционным инструментом. Показательно выросла и капитализация этого рынка в 2020-2021 годах (более чем в 10 раз). Принцип заработка на криптовалютах заключается в умении своевременно зайти на рынок для сделки и выйти из него. Но что делать, если другие его участники манипулируют им в своих интересах? Как не пойти у них на поводу?

Криптовалютные биржи – это платформы для неограниченной круглосуточной торговли криптовалютами. На сегодняшний день не существует инструмента, который бы позволил таким площадкам отслеживать и препятствовать деятельности заинтересованных пользователей. В противном случае биржи бы имели контроль над сделками, что недопустимо, учитывая принципы децентрализации. Потому криптоинвестору необходимо самостоятельно уметь распознавать такие действия.

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OBOZREVATEL узнал, каких стратегий придерживаются криптоинвесторы такого рода и как богатеют на этой схеме, а также как определить, что на рынке актива действуют по "pump and dump" и как не пойти на поводу в такой ситуации.

Что такое памп и дамп?

Название достаточно полно описывает принцип схемы: pump and дамп переводится с английского как "накачка и сброс". Это отражает действия, которые, как правило, можно разделить на три этапа:

стадия подготовки – происходит скупка малоизвестной криптовалюты или токена с низкой капитализацией, накапливается достаточное количество актива для манипуляции курсом;

стадия пампа – участники специальных сайтов, чатов и групп в соцсетях получают сигнал покупать выбранную криптовалюту (призыв может подогреваться фейковыми положительными новостями), после чего цена взлетает на 30%, 50% или даже 1000%;

стадия дампа – организаторы продают выросшие в цене активы, что ведет к падению курса. Чтобы вернуть хотя бы часть вложений, тем инвесторам, которые не сумели своевременно среагировать, тоже приходится продавать криптовалюту за бесценок.

Как это выглядит в действии

В качестве примера можно рассмотреть две монеты: OVO и KALA. 12 мая 2021 года стоимость альткоина OVO в считанные часы взлетела на 1000% (с $0,0002 до $0,002). Курс продержался недолго и спустя несколько часов стремительно упал до $0,00006 (то есть еще более низких значений, чем до пампа).

Похожая ситуация произошла и с KALA. 11 февраля начался внезапный рост криптовалюты, в результате которого стоимость монеты к следующему дню выросла на 1000% – с $0,00085 до $0,0098. 13 февраля курс рухнул до $0,0012.

Подобные ситуации на рынке не обязательно свидетельствуют о том, что происходили действия по памп и дамп схеме. Здесь важны и другие показатели.

Как распознать действия памперов на бирже

Как комментируют эксперты криптовалютной биржи WhiteBIT, организаторы подобных схем в первую очередь играют играют на страхе криптоинвесторов упустить выгоду (FOMO, Fear of missing out). В компании обозначили дополнительне признаки, которые должны насторожить инвесторов или тех, кто только думает вложить деньги в резко поднявшийся в цене-коин:

реклама малоизвестной криптовалюты в специализированных чатах, форумах, соцсетях без каких-либо позитивных / негативных новостей о ее принятии на уровне регуляторов или же в сообществе девелоперов. Так, наблюдая за курсом Ethereum юзер имеет представление о блокчейне актива и его улучшениях / ухудшениях, может встретить оценочные мнения аналитиков и экспертов по этому поводу, которые формировались какое-то время и имеют дискуссионный характер. С активами, которые пампятся либо дампятся, такого не происходит;

"период затишья " (цена не падает и не поднимается) перед резким взлетом курса;

отсутствие активных торгов на биржах может свидетельствовать о том, что его курс был искусственно накачан. Потому следует провести сравнение курсов криптовалют на разных биржах, а также изучать графики ценообразования актива от момента выхода на рынок. Это можно сделать двумя способами: либо через сайт-агрегатор типа CoinMarketCap / CoinGecko, либо просмотреть торговый терминал на сайте биржи, на которой вы торгуете. В нем компилируются заявки на покупку и продажу. Большие блоки из скомпилированных заявок могут быть стенками , то есть игрок или группа игроков действуют в своих интересах, сдерживая или стимулируя цену к росту;

резкий рывок курса с последующим поэтапным падением до изначальной стоимости или даже ниже. Здесь также необходим мониторинг бирж криптовалют – для реализации такой схемы часто выбирается одна-две криптоплощадки.

Поэтому, чтобы не стать жертвой памп и дамп, следует внимательно подходить к выбору активов для инвестиций. Эксперты WhiteBIT советуют изучить White Paper, дорожную карту проекта, определить его токеномику, выявить цели. Также рекомендуется изучить поведение монеты на разных торговых площадках и ни в коем случае не поддаваться желанию вложить в такую монету крупные суммы денег.

Можно ли использовать памп и дамп в свою пользу?

Пампы делятся на два типа: краткосрочные и долгосрочные. Отличаются они временными рамками и масштабами вливаемых злоумышленниками средств.

Для краткосрочного пампа обычно выбирается малоизвестная криптовалюта с низкой капитализацией. В течение нескольких часов или даже минут стоимость актива стремительно взлетает, несколько секунд удерживает позиции и стремительно падает. По данным из различных открытых источников, организаторы схемы вливают в нее до 60 биткоинов.

Долгосрочный памп может длиться несколько суток и с поэтапным ростом и падением криптовалюты. Что требует значительных финансовых затрат, но это по силам китам рынка. Для этого варианта выбираются криптовалюты, которые на слуху – обычно один из топ-20 по капитализации активов.

Учитывая стремительность краткосрочного пампа, заработать на нем преимущественно могут только сами организаторы. Но долгосрочный памп теоретически дает такую возможность и другим инвесторам. Для этого надо уметь распознавать эти подвиды схемы.

Шанс получить прибыль есть только в случае покупки актива вначале пампа и его продажи до падения цены. Но при этом следует учитывать, что события в таких схемах развиваются слишком быстро, поэтому спрогнозировать обвал стоимости невозможно. Шансы на успех при этом, как правило, составляют 50/50 или даже меньше.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году инвесторы, ставшие жертвами памп-проекта EthereumMax, подали в суд на телезвезду Ким Кардашьян. Ее обвинили в раскрутке мошеннической криптовалюты, из-за которой вкладчики остались без денег.