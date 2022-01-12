На Ким Кардашьян подали в суд из-за рекламы криптовалюты

Инвесторы, вложившие деньги в криптовалюту EthereumMax (EMAX), подали в суд на ряд знаменитостей, включая телезвезду и жену рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян. Ее обвиняют в раскрутке мошеннического проекта, из-за которого вкладчики лишились денег.

В своем иске, поданном в окружной суд штата Калифония 7 января, некий Райан Хьюгерих от лица всех пострадавших заявил, что криптопроект оказался схемой "памп и дамп" (от англ. pump and dump – "накачать и сбросить"). По его словам, звезды, которые значатся в качестве ответчиков, наживались на своих фанатах и инвесторах.

Эта схема, как правило, включает два этапа. Сначала мошенники создают ажиотаж вокруг своей криптовалюты и на этой волне искусственно повышают ее курс, самостоятельно скупая крупные ордеры – стадия "пампа", или накачки. Когда в проект приходят инвесторы, организаторы продают свои активы по завышенной стоимости, обрушивая курс криптовалюты до исходных показателей – этап "дампа", или сброса.

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Хьюгерих призывает судью обязать знаменитостей компенсировать инвесторам неудачные вложения. Кроме Кардашьян, он хочет получить деньги от чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона НБА Пола Пирса, а также основателей проекта EthereumMax Стива Джентила и Джованни Перроне.

В иске указано, что Ким Кардашьян рекламировала EthereumMax в сторис на своей странице в Instagram в июне 2021 года, когда у нее было 250 млн подписчиков. В опубликованной записи теледива отметила, что предоставленная ею информация не является инвестиционной рекомендацией, и указала хештег "реклама".

А Мейвезер продвигал EthereumMax во время июньского боя с блогером Логаном Полом. Логотип и название криптовалюты были изображены на боксерских трусах легендарного борца.

Представители боксера и светской львицы не комментировали иск. Однако представители EthereumMax отрицают обвинения в мошенничестве.

"Лживые заявления, связанные с недавними обвинениями, пронизано дезинформацией о проекте EthereumMax. Мы оспариваем обвинения и с нетерпением ждем, когда на правду прольется свет", – заявили в компании.

Согласно данным CoinMarketCap, EthereumMax начал торговаться 16 мая 2021 года по курсу $0,00000006 за монету. 29 мая его стоимость подскочила более чем на 1000%, после чего начала постепенно снижаться и в итоге опустилась ниже изначального показателя. По состоянию на 12 января курс альткоина составляет $0,000000016.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер – не единственный боксер, которого обвиняют в рекламе криптопроектов. В декабре 2021 года чемпион-супертяж Тайсон Фьюри продвигал криптовалюту Floki Inu, за что подписчики обвинили его в "продажности".