Мошенники массово создают Facebook-криптовалюты: как отличить обман

Станислав Кожемякин
Криптовалюты
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СМИ нашли более 100 фейковых токенов

Решение американского миллиардера Марка Цукерберга переименовать корпорацию Facebook в Meta вызвало появление множества новых криптовалют, намекающих на связь с этой компанией. Но все они являются фейком, что можно определить по их названию, описанию или "партнерам".

Согласно подсчетам Crypto Basic после 28 октября – официальной даты ребрендинга Facebook – были созданы больше 100 токенов, содержащих в своем названии (или сокращении) Meta. Их все легко найти на онлайн-платформе Coinmarketcap.

Фейковые "метатокены" появляются после ребрендинга Facebook​, как грибы после дождя
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"Мошенники используют сокращение META в попытке привлечь пользователей для дальнейшего инвестирования их кровно заработанных денег в свои поддельные проекты, чтобы потом их украсть", – объясняет издание. В качестве примера приводится проект Squid Game, организаторы которого на волне популярности южнокорейского сериала "Игра в кальмара" скрылись с $3 млн своих инвесторов.

В случае с "метакоинами" схемы мошенников похожи: они указывают огромные запасы монет, исчисляемые сотнями миллионов, миллиардов или даже триллионов. Это делает изначальную цену токенов чрезвычайно низкой – таким образом, если когда-нибудь их курс поднимется до $1, держатели станут миллионерами или миллиардерами. На практике это, конечно же, нереально.

Низкая цена криптовалюты – не всегда залог ее доходности

Кроме того, в "белых книгах" (техническом документе каждой криптовалюты) сложно вычленить истинную причину создания таких проектов. Желание наживы авторы маскируют за такими популярными в нынешнее время понятиями, как "Метавселенная", "NFT" и "Play-to-Earn".

На очевидность мошенничества указывает и тот факт, что у Facebook нет собственной криптовалюты. Несмотря на это, аферисты указывают среди своих партнеров различные крупные компании, в том числе криптовалютную биржу Binance.

Мошенники указывают своими партнерами крупные компании, которые о таких "партнерах" могут и не догадываться

На самом же деле, такие криптовалюты просто базируются на блокчейн Binance Smart Chain (BSC). Непосредственного партнерства под собой это не подразумевает, поскольку возможность создать криптовалюту на базе BSC есть у любого человека.

"Избегайте инвестирования в проекты такого типа. Если вы найдете интересный проект, сначала очень подробно его исследуйте и никому при этом не верьте. Единственная цель таких мошенников – украсть ваши деньги", – резюмируют журналисты.

Стоит отметить, что метавселенная представляет собой виртуальный мир, совмещающий многие особенности реального, например, взаимодействие с другими людьми, покупку и продажу недвижимости и тому подобное. Кроме Meta, подобную технологию используют и другие проекты, в частности Sandbox, Decentraland и Axie Infinity.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее компания по кибербезопасности Tenable раскрыла "золотую" схему аферы с криптовалютой в YouTube. Аферисты заработали на ней почти $9 млн.

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