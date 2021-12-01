Мошенники массово создают Facebook-криптовалюты: как отличить обман

Решение американского миллиардера Марка Цукерберга переименовать корпорацию Facebook в Meta вызвало появление множества новых криптовалют, намекающих на связь с этой компанией. Но все они являются фейком, что можно определить по их названию, описанию или "партнерам".

Согласно подсчетам Crypto Basic после 28 октября – официальной даты ребрендинга Facebook – были созданы больше 100 токенов, содержащих в своем названии (или сокращении) Meta. Их все легко найти на онлайн-платформе Coinmarketcap.

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"Мошенники используют сокращение META в попытке привлечь пользователей для дальнейшего инвестирования их кровно заработанных денег в свои поддельные проекты, чтобы потом их украсть", – объясняет издание. В качестве примера приводится проект Squid Game, организаторы которого на волне популярности южнокорейского сериала "Игра в кальмара" скрылись с $3 млн своих инвесторов.

В случае с "метакоинами" схемы мошенников похожи: они указывают огромные запасы монет, исчисляемые сотнями миллионов, миллиардов или даже триллионов. Это делает изначальную цену токенов чрезвычайно низкой – таким образом, если когда-нибудь их курс поднимется до $1, держатели станут миллионерами или миллиардерами. На практике это, конечно же, нереально.

Кроме того, в "белых книгах" (техническом документе каждой криптовалюты) сложно вычленить истинную причину создания таких проектов. Желание наживы авторы маскируют за такими популярными в нынешнее время понятиями, как "Метавселенная", "NFT" и "Play-to-Earn".

На очевидность мошенничества указывает и тот факт, что у Facebook нет собственной криптовалюты. Несмотря на это, аферисты указывают среди своих партнеров различные крупные компании, в том числе криптовалютную биржу Binance.

На самом же деле, такие криптовалюты просто базируются на блокчейн Binance Smart Chain (BSC). Непосредственного партнерства под собой это не подразумевает, поскольку возможность создать криптовалюту на базе BSC есть у любого человека.

"Избегайте инвестирования в проекты такого типа. Если вы найдете интересный проект, сначала очень подробно его исследуйте и никому при этом не верьте. Единственная цель таких мошенников – украсть ваши деньги", – резюмируют журналисты.

Стоит отметить, что метавселенная представляет собой виртуальный мир, совмещающий многие особенности реального, например, взаимодействие с другими людьми, покупку и продажу недвижимости и тому подобное. Кроме Meta, подобную технологию используют и другие проекты, в частности Sandbox, Decentraland и Axie Infinity.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее компания по кибербезопасности Tenable раскрыла "золотую" схему аферы с криптовалютой в YouTube. Аферисты заработали на ней почти $9 млн.