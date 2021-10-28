Цукерберг заявил, что Facebook официально сменит название

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, сменит название на Meta. Греческое слово μετα обозначает "после" или же "за пределами".

Об этом в четверг, 28 октября, заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. Он сказал, новое название связано с тем, что компания переключает свое внимание на виртуальную и дополненную реальность, передает The Hollywood Reporter.

"С сегодняшнего дня наша компания теперь называется Meta. Теперь у нас есть новая Полярная звезда, которая помогает воплотить в жизнь метавселенную, и у нас есть новое имя, которое отражает всю широту того, что мы делаем, и будущее, которое мы хотим построить. Отныне мы сначала будем метавселенной, а не Facebook", – сказал Цукерберг во время ежегодной конференции AR/VR компании Facebook Connect.

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Отметим, что переименование не затронет основные продукты компании Facebook, Instagram и WhatsApp.

Добавим, что акции Facebook выросли на 3% на новостях о переименовании и перспективах компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США ряд крупных СМИ опубликовал разоблачающие статьи на основе внутренних документов компании Facebook. Проект получил название "Facebook Papers".