Между безопасностью и простотой: какие бывают криптобиржи и что выбрать новичку

Криптобиржи – основная площадка для заработка на Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и других альткоинах. Чтобы трейдер-новичок мог эффективно торговать своими цифровыми активами, необходимо знать, какие платформы проще, безопаснее и эффективнее.

В связи с этим OBOZREVATEL изучил различия, а также плюсы и минусы централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) криптовалютных бирж.

Отличия CEX и DEX

Такие централизованные биржи, как WhiteBIT, работают сопоставляя покупателей и продавцов через внутреннюю книгу заказов. Таким образом, они обладают свойствами онлайн-брокерского счета.

Децентрализованные биржи, например WhiteSwap, представляют собой автономные финансовые протоколы. В их основе лежат смарт-контракты, позволяющие криптотрейдерам конвертировать один цифровой актив в другой. Все транзакции сохраняются в цепочке блоков.

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Главное различие между этими двумя типами заключается в наличии (в случае CEX) либо отсутствии (в случае DEX) посредника между двумя сторонами (продавцом и покупателем) в виде управляющей организации. Таким образом, централизованная биржа контролирует и защищает средства всех участников торговой площадки, децентрализованная оставляет эту задачу непосредственно на юзере

Плюсы CEX

Объемы торгов

Централизованные биржи отличаются высокой общей ликвидностью. Это гарантирует новичкам беспрепятственный обмен активами, покупку и продажу в любое время и по справедливой рыночной цене.

Если обратить внимание на разницу между последней ценой покупки и последней ценой продажи конкретной криптовалюты, то можно определить, насколько высокая у нее ликвидность. Чем активнее ведется торговля по криптовалюте, тем меньший ценовой разрыв между ценами покупки/продажи и тем проще его купить, обменять и вывести.

Операции с фиатной валютой (стоимость гарантирована государством)

Поддержка фиата позволяет покупать биткоины, Ethereum и прочие альткоины, например, за доллары США или гривну. Это значительно упрощает пополнение кошелька и покупку криптовалюты на CEX.

Централизованные биржи при этом сотрудничают с широким списком мировых платежных систем. Правило хорошего тона для CEX сегодня – позволять своим пользователям вносить депозит в фиате с помощью AdvCash, Visa / Mastercard, GeoPay и проч.

Кроме того, некоторые платформы позволяют также покупать криптовалюту напрямую, а не через заведение средств на кошелек. При этом, конкурируя между собой, они стараются предоставлять как можно более низкие комиссии на подобные операции. Так, на WhiteBIT, например, можно купить криптовалюту напрямую за гривну без комиссии вообще (при использовании Monobank), либо с комиссией 0,7% через других банковских операторов.

Простота в использовании

Большинство CEX отличаются облегченным интерфейсом, благодаря чему являются удобнее для новичков, незнакомых с такими понятиями, как длинные и короткие позиции. Это же можно сказать и про WhiteBIT, где имеются два типа торговли: базовая (с упрощенным функционалом) и профессиональная (с расширенным набором инструментов).

Больше возможностей

Кроме покупки или продажи активов, CEX предлагают и множество других функций, необходимых уже более опытным трейдерам. На таких биржах доступны маржинальная торговля и кредитование, торговля криптовалютными производными, размещение ставок и т. д.

Дополнительная защита аккаунта и средств

Централизованные биржи содержат свыше 90% активов своих зарегистрированных пользователей на холодном хранении. Остальные содержатся "он-лайн".

И хотя со своей стороны торговые площадки стараются внедрять максимально надежные меры защиты, они также рекомендуют пользователям воспользоваться дополнительными бесплатными функциями для защиты аккаунтов и балансов. Нельзя полностью исключить угрозу мошеннических действий или кражи средств со счета в результате неосторожного поведения самого юзера.

В этой связи биржи предлагают пройти верификацию документами (что очень помогает на этапе восстановления доступа к аккаунту), установить 2FA (то есть настроить доступ к аккаунту и счетам через мобильный телефон) и базовый пароль к аккаунту посложнее. Могут быть и уникальные методы защиты, разработанные непосредственно платформой. Например, WhiteBIT предлагает пользователям, помимо вышеперечисленного, настроить функцию "Белых списков". Таким образом, средства пользователя защищаются дополнительно, поскольку вывести их с баланса можно только на конкретные адреса. Список этих адресов можно изменить только пройдя 2FA, то есть только имея доступ к мобильному телефону владельца аккаунта.

Плюсы DEX

Конфиденциальность

Децентрализованные биржи не требуют подтверждения личности клиента. Для начала торговли достаточно подключить кошелек и подписать транзакцию.

Безопасность

Такой тип бирж традиционно считается безопаснее. На то есть главная причина: сниженная угроза хакерской атаки, поскольку доступ к активам и приватным ключам есть только у их владельца.

Интеграция DeFi и NFT

За счет доступа к смарт-контрактам и децентрализованным приложениям (DApp) клиенты DEX получают возможность более широко взаимодействовать с блокчейном. Такие платформы оказывают услуги децентрализованных финансов (DeFi), а также работают с невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

Минусы CEX

Отсутствие анонимности

Чтобы получить доступ к полному функционалу централизованной криптобиржи, необходимо пройти KYC-авторизацию. Как правило, это включает загрузку фотографии лица и удостоверения личности.

Посредничество

Использование предоставленных биржей кошельков лишает трейдеров и инвесторов полной власти над их криптоактивами.

Минусы DEX

Ограниченный функционал

Ряд инструментов, которыми могут пользоваться клиенты CEX, как правило, недоступен клиентам DEX. Обычно на децентрализованных биржах нет таких функций, как фьючерсы, маржинальная торговля и опционы, а способы покупки и продажи ограничены лимитным или рыночным ордерами.

Отсутствие поддержки фиата

DEX не принимают фиатную валюту – все активы можно купить только через криптопары. Это усложняет процесс покупки, добавляя в него еще один или несколько шагов.

Эффективность

Проблемы с масштабируемостью большинства блокчейнов понижают скорость и эффективность децентрализованных обменов. Работа CEX, как правило, стабильнее благодаря различным механизмам как внутри, так и вне сети.

А риски – общие

Вне зависимости от типа криптобиржи, операции и на CEX, и на DEX подвержены угрозам. Основная исходит от хакеров: помимо непосредственно взломов и кражи криптоактивов, они также могут похищать и личные данные клиентов таких бирж. Впоследствии эти данные могут продаваться в Даркнете и использоваться для новых мошеннических схем.

В отношении децентрализованных торговых площадок это связано с бумом DeFi-сектора. В последние годы хакеры достаточно активно занялись поиском программных уязвимостей в коде таких платформ, что нередко приводило к убыткам проектов и инвесторов.

Кроме того, отсутствие посредника на DEX повышает для клиента шанс лишиться всех сбережений в случае утраты фразы для восстановления кошелька, на котором они хранятся. Поэтому ключ крайне важно хранить в самом надежном месте.

Заключение

И CEX, и DEX предоставляют своим клиентам возможность как покупки, так и продажи криптовалюты. Однако они отличаются в ключевых параметрах – ликвидности, безопасности, простоте использования и торговых возможностях.

На этом фоне можно сделать вывод, что для новичков в сфере криптотрейдинга подойдет более простой и быстрый способ торговли на CEX. В то же время, DEX больше подойдет опытным участникам рынка, ценящим конфиденциальность торговых инструментов и полный контроль над своими активами.

Стоит отметить, что решение вкладывать деньги в криптовалюту должно быть максимально взвешенным. Поскольку этот тип активов является крайне волатильным, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

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