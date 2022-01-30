Массовое внедрение биткоина: в Goldman Sachs назвали преимущество и недостаток

Массовое распространение криптовалюты может привести не только к росту курса цифровых валют, но и к корреляции стоимости таких активов с традиционными рынками. В связи с этим биткоин и альткоины могут утратить свою инвестиционную привлекательность.

Об этом говорится в исследовании соруководителя отдела валютной стратегии Goldman Sachs Зака Пандла и его коллеги Изабелла Розенберг, которое оказалось в распоряжении издания Bloomberg. Эксперты утверждают, что криптовалюта перестала быть лучшим средством защиты от инфляции.

Из-за продолжающегося с ноября отката криптовалютного рынка, они называют массовое внедрение активов "палкой о двух концах". Они объясняют это просадкой акций технологических компаний из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

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Пандл и Розенберг подчеркивают, что к сокращению капитализации крипторынка на 40% привели макроэкономические факторы – то есть события за его пределами. Они объясняют это ростом взаимосвязи между мирами криптоактивов и традиционных финансов.

"Хотя это может повысить стоимость (криптоактивов. – Ред.), это, вероятно, повысит корреляцию с другими переменными финансового рынка, снижая диверсификационные преимущества от владения этим классом активов", – говорится в записке.

Массовое внедрение биткоина и прочих криптовалют приведет к тому, что они лишатся способности приносить свои инвесторам ассиметричную прибыль в сравнении с другими типами активов, допускают стратеги Goldman Sachs. Это же снизит и их инвестиционную привлекательность.

В то же время, Пандл не стал отказываться от результатов своего предыдущего анализа, согласно которым в течение пяти лет биткоин может отнять часть доли золота на рынке инвестиций. После этого курс первой криптовалюты вырастет до $100 тыс., а ее доходность составит 17-18%.

Напоследок в Goldman Sachs резюмировали, что привлекательность и цену некоторых активов могут повысить дальнейшее развитие блокчейн-технологий, например метавселенных. В то же время, криптовалютам не удастся лишиться восприимчивости к макроэкономическим факторам, в частности, ужесточению монетарной политики центральных банков.

Также OBOZREVATEL сообщал, что миллиардер Ллойд Бланкфейн, который ранее скептически относился к криптовалютам и неоднократно их критиковал, изменил свое отношение к этому типу активов и даже захотел стать инвестором. Он считает бессмысленным отрицать то, что в криптосектор вливают триллионные инвестиции, а вокруг него быстро разрастается новая экосистема.