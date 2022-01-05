Золото под угрозой: названо условие для двукратного роста биткоина

Если в экосистеме криптовалюты биткоин будут реализованы решения для ее масштабирования, это приведет к более широкому внедрению монеты. На этом фоне Bitcoin может "откусить" долю золота на рынке инвестиций, а курс монеты – превысить $100 тыс.

К такому выводу пришел соруководитель отдела валютной стратегии инвестиционного банка Goldman Sachs Зак Пандл. Как сообщает Coindesk, об этом говорится в его записке для клиентов, разосланной 4 января.

"Гипотетически, если в течение следующих пяти лет доля биткоина на рынке средств сбережения вырастет до 50% (без роста спроса на средства сбережения в целом), его цена увеличится до чуть более $100 тысяч. Доходность за этот период составит 17-18% (с учетом роста предложения с течением времени)", – гласит текст записки.

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Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 5 января один BTC торгуется на уровне $46,8 тыс. Таким образом в Goldman Sachs допускают рост биткоина в 2,13 раза.

Пандл уточнил, что, согласно данным инвестиционной компании, при стоимости золота $1800 за тройскую унцию совокупные инвестиции в этот драгоценный металл достигают $2,6 трлн. Рыночную капитализацию биткоина с поправкой на плавающий курс в Goldman Sachs оценивают в чуть менее $700 млрд.

Таким образом, доля первой криптовалюты на рынке средств сбережения составляет около 20%. При этом показатель доминирования Bitcoin на рынке криптовалют оценивается в 39,4%.

Другие данные Goldman Sachs показывают, что в 2021 году биткоин стал самой выгодной инвестицией. За год курс первой криптовалюты вырос на 60%. Топ-5 самых увеличившихся рынков капитала выглядит так:

биткоин – 60%;

сырая нефть – 55%;

индекс S&P 500 – 29%;

индекс Russell 1000 Growth – 28%;

индекс NASDAQ – 28%.

В то же время доходность FAAMG (аббревиатура крупнейших технологических компаний мира – Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google) составила 37%. Инвестиции в золото принесли вкладчикам в 2021 году лишь 4%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько можно было заработать к 31 декабря 2021 года, вложив в биткоин $100 в начале года. Даже такая достаточно скромная инвестиция принесла бы владельцу $163,2.