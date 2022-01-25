Миллиардер-скептик поверил в криптовалюту: что изменило его мнение

Миллиардер Ллойд Бланкфейн, который ранее скептически относился к криптовалютам и неоднократно их критиковал, изменил свое отношение к этому типу активов. Он считает бессмысленным отрицать то, что в криптосектор вливают триллионные инвестиции, а него быстро разрастается новая экосистема.

Об этом бывший генеральный директор и председатель инвестиционного банка Goldman Sachs заявил на телеканале CNBC. Бланкфейн даже признался, что хотел бы стать криптоинвестором.

"Послушайте, мой взгляд на это меняется. Я не умею предсказывать будущее, но считаю, что очень важно уметь предсказывать настоящее. Например, на вопрос "Что происходит?" я смотрю на криптовалюту – и она происходит", – сказал Бланкфейн.

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Он объяснил, что имеет в виду формирование криптовалютной экосистемы за последний год. Финансовые компании с историей (в том числе и Goldman Sachs) начали предлагать клиентам услуги покупки, торговли и хранения виртуальных валют, а параллельно с традиционными финансами начали существовать DeFi-протоколы, оказывающие криптолендинговые услуги (аналог депозита в банке).

Ллойд Бланкфейн напомнил об обвале, который продолжается на рынке криптовалют уже несколько недель. В результате совокупная капитализация сектора упала ниже $2 трлн, тогда как в ноябре этот показатель впервые пересек отметку в $3,1 трлн.

"Этот сектор лишился большой доли своей стоимости, но по факту в него вливают триллионы долларов, а вокруг него разрастается целая экосистема. И при этом у нас остаются мгновенные транзакции, снижение кредитного риска и все другие преимущества блокчейна", – добавил экс-директор одного из крупнейших банков в мире.

В прошлом он неоднократно критиковал биткоин в качестве средства сбережения. "Может быть, я и скептик, но я при этом и прагматик. Знаете, что? Я определенно хотел бы опустить весло в эту воду", – признался финансист, состояние которого Forbes оценивает в $1,1 млрд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что другой миллиардер, Билл Миллер вложил часть своего капитала в биткоин и связанные с криптовалютой компании. Свой оптимизм в отношении криптоактивов он объясняет популяризацией биткоина и потоком венчурного капитала в отрасль.