Маск своим твитом взвинтил цену биткоина: названа новая стоимость
После длительного снижения биткоин вернулся к стабильному росту курса. Так, первая криптовалюта выросла в цене выше $40 тыс. после того, как американский бизнесен Илон Маск рассказал, когда компания Tesla снова начнет принимать биткоины.
Маск разъяснил свою позицию в Twitter. "Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткоин-транзакции", – написал предприниматель.
Первая криптовалюта на данный момент оценивается в $40,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Напомним, исполнительный директор и стратег американского финансового холдинга JP Morgan Николаос Панигирцоглу заявил, что биткойну, возможно, придется упасть ниже $30 тыс., чтобы привлечь институциональных инвесторов. Одна из главных причин недавнего падения курса первой криптовалюты – резкое снижение интереса со стороны крупных игроков.
Панигирцоглу отметил, что основные покупатели были привлечены к биткоину, поскольку цена начала расти в начале 2021-го. Но, по его словам, резкий рост стоимости затем начал их отталкивать.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Власти северо-западной китайской провинции Цинхай и района в соседнем Синьцзяне закрыли на этой неделе проекты по добыче криптовалют. Таким образом Китай усиливает давление на криптоактивы после того, как глобальный рост цен на биткоины возродил местные спекуляции.
Один из крупнейших банков США State Street объявил о начале работы с цифровыми активами. Так, будет создано отдельное криптовалютное подразделение.