Маск своим твитом взвинтил цену биткоина: названа новая стоимость

После длительного снижения биткоин вернулся к стабильному росту курса. Так, первая криптовалюта выросла в цене выше $40 тыс. после того, как американский бизнесен Илон Маск рассказал, когда компания Tesla снова начнет принимать биткоины.

Маск разъяснил свою позицию в Twitter. "Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткоин-транзакции", – написал предприниматель.

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Первая криптовалюта на данный момент оценивается в $40,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Напомним, исполнительный директор и стратег американского финансового холдинга JP Morgan Николаос Панигирцоглу заявил, что биткойну, возможно, придется упасть ниже $30 тыс., чтобы привлечь институциональных инвесторов. Одна из главных причин недавнего падения курса первой криптовалюты – резкое снижение интереса со стороны крупных игроков.

Панигирцоглу отметил, что основные покупатели были привлечены к биткоину, поскольку цена начала расти в начале 2021-го. Но, по его словам, резкий рост стоимости затем начал их отталкивать.

Как ранее писал OBOZREVATEL: