Малоизвестная криптовалюта подорожала на 2300% из-за шутки на Китайский Новый год

Малоизвестная криптовалюта Doge King резко подорожала из-за шутки комика в Китайский Новый год. Курс монеты взлетел на 2300%, после чего так же стремительно рухнул.

Как сообщает pandaily, юмориста Шэнь Тэна пригласили выступить на гала-концерте в честь наступления Нового года по лунному календарю. Праздник проходил 1 февраля и транслировался на государственном телевидении КНР.

Мероприятие является неотъемлемым атрибутом празднования с 1983 года. Именно с тех пор Китай на государственном уровне отмечает Лунный Новый год.

Одна из сценок Тэна была посвящена пародии – комик рассказал историю о человеке, который не желает отдавать долг. Он объясняет безденежье инвестициями в блокчейн-технологии.

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"Я вложил все свои деньги в бизнес домашних животных в метавселенной. Я собираюсь продавать там собак. Я буду собачьим королем (в переводе с англ. dog king. – Ред.) метавселенной!", – сказал пародист.

Это привело к взлету стоимости альткоина с аналогичным названием Doge King (DOGEK). За два часа курс монеты подскочил более чем в 20 раз – с $0,000000000427 до $0,0000000092.

Впрочем, подобные случаи не единичны. В декабре 2021 года американский миллиардер Илон Маск поделился в Twitter милым снимком своего щенка, чем спровоцировал космический рост непопулярного мем-коина Santa Floki. Спустя 1,5 дня после этого стоимость токена Santa Floki увеличилась почти в 150 раз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что шуточная публикация в официальном Twitter сети ресторанов быстрого питания McDonald's привела к появлению новой криптовалюты – Grimacecoin. Несмотря на то, что юмор в сообществе не оценили, курс актива вырос более чем в 2800 раз.