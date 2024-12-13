'Опасность движется в нашем направлении': Рютте призвал страны НАТО тратить больше, чтобы предотвратить войну на своей территории

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал государства-члены НАТО перейти к мышлению военного времени и нарастить оборонительные возможности. Он подчеркнул, что блок должен предотвратить то, что война окажется на его территории, и перегнать РФ и Китай, производящие оружие круглосуточно.

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Ныне существующая система сдерживания может в ближайшее время стать недейственной, подчеркнул генсек во время выступления в аналитическом центре Carnegie Europe, передает Укринформ. По его словам, опасность движется в направлении НАТО "на полной скорости".

То, что произошло в Украине, может также произойти и на территории государств-членов Североатлантического Альянса, считает Рютте. А чтобы это предотвратить страны должны "перейти к турбопеременам в оборонном производстве и в оборонных расходах".

Генсек заявил, что в настоящее время НАТО имеет больше сил высокой готовности, чаще проводит военные учения, дислоцирует больше войск и военного оборудования на восточном фланге, но этого недостаточно, чтобы отвечать на вызовы будущего. В России, напомнил он, военные заводы производят оборудование для войны круглосуточно. Военно-промышленную базу увеличивает также и Китай.

Рютте подчеркнул, что странам НАТО нужно наращивать оборонное производство, которое испытывало недостаток внимания и инвестиций в течение десятилетий. В настоящее время европейская оборонная промышленность слишком мала, фрагментирована и медленна.

"Россия и Китай рвутся возглавить гонку. Мы рискуем остаться позади. Это очень опасно. Но этого не должно произойти. Если мы нарастим нашу промышленность, мы можем обойти наших соперников", – сказал генсек НАТО.

По его словам, блок имеет необходимые оборонные планы и знает, какие активы и возможности необходимы для защиты – от кораблей, танков, истребителей и боеприпасов, до спутников и новых технологий БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Рютте общие шаги по достижению справедливого мира в 2025 году. В центре внимания были вопросы о гарантиях безопасности для Украины и усилении роли Европы в обеспечении стабильности.

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