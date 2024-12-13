Что посмотреть в Киеве в рождественско-новогодний период. С детьми, парой или компанией друзей

Сегодня все нуждаются в чуде и красоте, поэтому посещение рождественских локаций Киева будет полезно не только детям, но и взрослым. Две главные красавицы елки на Софийской и Контрактовой площади уже засияли своими огоньками веры и надежды. Если вы до сих пор не знаете, что посмотреть и куда пойти в Киеве в рождественский и новогодний период, мы дадим вам много вариантов для семейной или романтической прогулки, или праздника в компании друзей. Не пропустите бесплатные праздничные локации и самые крутые катки.

Видео дня

ВДНХ "Зимняя Страна"

Локация, уже 10 лет бьющая рекорды рождественского настроения. "Зимнюю страну" обожают дети и взрослые, пары и компании, ведь все находят чем развлечься, удивиться и насладиться. Территория "Зимней страны" полна сказочных персонажей и атмосферных ароматных локаций. Вход на территорию бесплатный, а какие развлечения оплачивать, вы можете выбирать самостоятельно. Вас уже ждут:

Громадные снеговики, пингвинчики и поезд Coca-Cola, 14-метровая елка и фонаревые фотозоны по всему периметру – бесплатно;

Дом чая Residence of Taste. Погрейтесь чаем с вкусняшками и насладитесь интерактивными инсталляциями. Яркие фотозоны создадут сказочное настроение и яркие моменты для соцсетей. Вход бесплатный;

Один из самых больших катков в Украине со зрительскими трибунами и пингвинами-держателями для детей и взрослых. Стоимость билета: 390 грн – стандарт и 270 грн – льготный;

Рождественская фабрика мечтаний . Вместе с волшебными эльфами вы можете создать свою елочную игрушку и получить сувенир на память. Стоимость билета: 400 грн – стандарт, 330 грн (до 31 декабря) и 380 (с 1 по 12 января) – групповой;

. Вместе с волшебными эльфами вы можете создать свою елочную игрушку и получить сувенир на память. Стоимость билета: 400 грн – стандарт, 330 грн (до 31 декабря) и 380 (с 1 по 12 января) – групповой; Резиденция Санты. Отдайте письмо Санти лично и получите возможность сделать небольшую семейную фотосессию в новогодних декорациях со сказочными героями. Стоимость билета 450 грн:

Альпийская горка . Катание на ледянках может быть веселым и ярким. Измерить свою скорость специальными радарами. Стоимость билета: 1 спуск – 90 грн, 3 спуска – 180 грн, 5 спусков – 280 грн;

. Катание на ледянках может быть веселым и ярким. Измерить свою скорость специальными радарами. Стоимость билета: 1 спуск – 90 грн, 3 спуска – 180 грн, 5 спусков – 280 грн; Оранжерея чар. Очаровательная локация для свидания и прогулки. Хорошие фотозоны среди зеленых экзотических растений создают сказочную романтическую атмосферу, а ресторан "Kvitkova.Оранжерея" удивит вас тематическим новогодним меню.

Аттракционы, карусели и колесо обзора . Все карусели оснащены подсветкой, что придает очарование с наступлением сумерек. Стоимость билетов от 150 грн.

. Все карусели оснащены подсветкой, что придает очарование с наступлением сумерек. Стоимость билетов от 150 грн. Музей науки . Шоу "научной магии" и эксперименты. Пространство удивляет более 120 инсталляциями и экспонатами. Входной билет 200 грн, с просмотром научного шоу 320 грн;

. Шоу "научной магии" и эксперименты. Пространство удивляет более 120 инсталляциями и экспонатами. Входной билет 200 грн, с просмотром научного шоу 320 грн; Ферма тропических бабочек . Наполните яркими красками ваш день и воспоминания. Проследите, как рождается красота и подержите гигантских бабочек на ладонях. Стоимость билета: взрослый – 220 грн, детский – 200 грн, льготный – 190 грн;

. Наполните яркими красками ваш день и воспоминания. Проследите, как рождается красота и подержите гигантских бабочек на ладонях. Стоимость билета: взрослый – 220 грн, детский – 200 грн, льготный – 190 грн; Рождественская ярмарка с фуд–кортом. Вкусно, ароматно и по рождественски. Вы сможете приобрести все от разнообразных сувениров и украшений до веганских блюд.

На территории ВДНХ действуют три укрытия, куда можно спуститься во время воздушной тревоги. Ознакомьтесь с расположением укрытий сразу при входе в Зимнюю страну.

Резиденция Святого Николая в Киево-Печерской Лавре

Провести полезно, интересно, празднично и совершенно бесплатно время с детьми можно в одной из колокольней Киево–Печерской Лавры. Резиденция Святого Николая работает в праздничные дни (выходные) и дарит возможность принять участие в мастер-классах, пожелать желания в волшебной беседке и узнать украинское Рождество и его традиции гораздо больше.

Елки на Софийской и Контрактовой площади

Главная елка страны в этом году желто–голубая и увенчанная трезубцем. У "новогодней красавицы" установлена небольшая ярмарка с продажей сувенирной продукции. Установленная рядом фотозона играет роль не только декорации, но и приглашения присоединиться к благотворительному собранию с помощью донатов через QR код.

Елка на Контрактовой площади также уже сияет и освещает желающих к рождественской ярмарке, забав со Святым Николаем и знакомства со сказочными Led персонажами сказок. Посетить локацию можно бесплатно, получив возможность сфотографироваться и прогуляться. Дополнительные развлечения оплачиваются отдельно.

Рождественско-новогодние представления в Киеве

Дети и взрослые будут в восторге от праздничной афиши Киева на декабрь.

Щелкунчик Гофмана. Спектакль пройдет с 25 декабря по 5 января по адресу ул. Межигорская 2, стоимость билетов от 200 грн.

Короли магии спасают Новый Год. Шоу-сказка состоится 28 и 20 декабря по адресу Спортивная Площадь 1 (Дворец Спорта), стоимость билета 490 грн.

Оркестр Resonance и рок-хиты. Симфоническое шоу состоится 15 декабря по адресу Аллея небесной Сотни 1 (Октябрьский дворец) стоимость билетов от 350 грн.

Гарри Поттер и Зимний фестиваль. Спектакль состоится 22 декабря в Жовтневом дворце, стоимость билетов от 400 грн.

Катки под открытым небом в Киеве

Катки Киева могут стать вашим почти ежедневным занятием на декабрь, ведь атмосфера просто волшебная.

Fifty ice (Вадима Гетьмана, 6), стоимость заезда – от 220 грн;

Хрустальный каток на River Mall (Днепровская набережная, 12), стоимость заезда – от 300 грн;

Каток на Ипподроме (Академика Глушкова, 9), стоимость заезда – от 300 грн;

Космический каток рядом с ТРЦ Respublika Park (Кольцевая дорога, 1), стоимость заезда – от 300 грн;

На ВДНХ (Академика Глушкова, 1), стоимость заезда – от 390 грн.

Арт-завод Платформа (Якова Гнездовского, 1А), стоимость заезда – от 400 грн.

Уточняйте на локации наличие льготных билетов для разных социальных категорий.

Желаем, чтобы ваши праздники были тихими и уютными без тревог и забот. Читайте также где в Украине посетить замок Дракулы и как остановиться во Львове всего за 230 грн.