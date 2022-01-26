Шутка McDonald's стала криптовалютой: курс взлетел в 2850 раз

Шуточная публикация в официальном Twitter сети ресторанов быстрого питания McDonald's привела к появлению новой криптовалюты. Несмотря на то, что юмор в сообществе не оценили, курс актива вырос более чем в 2800 раз.

Это случилось после реакции международной сети фастфудов на предложение директора автокомпании Tesla Илона Маска ввести оплату в монетах Dogecoin. "Только в том случае, если Tesla примет Grimacecoin", – ответили миллиардеру 26 января.

После этого в сети Binance Smart Chain появилось не менее десяти криптовалют Grimacecoin. Курс одной из них в течение нескольких часов взлетел с $0,0007 доллара до $2 (рост превысил 285 000%), после чего рухнул до $0,60.

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Стоимость другого Grimacecoin, созданного в сети Ethereum, выросла на 56 000% (до $0,004074). Монету купили более 1200 человек, а ее рыночная капитализация достигла $6 млн.

Гримус (Grimace) – это фиолетовое антропоморфное существо из "вселенной" McDonald's, которое периодически фигурирует в маркетинговых кампаниях фастфуда с 70-ых годов. Изначально этот персонаж задумывался как антигерой, ворующий у детей молочные коктейли.

Но еще в 2012 году креативный директор McDonald’s Рой Бергольд в интервью QSR назвал эту идею провальной. По его словам, злой Гримус оказался слишком страшным для детей.

Реакция на шутку

Криптосообщество не оценило юмор работников сети. Соавтор криптовалюты Dogecoin Билли Маркус назвал это "хрестоматийным примером того, как сделать забавное несмешным".

А криптомиллионер Глобер Контессото посчитал это упущенной возможность для невероятно смешной шутки. Он отметил, что на такой неостроумный ответ у менеджеров микроблога ушло 10 часов.

McDonald's и обвал крипторынка

На фоне сокращения рыночной капитализации крипторынка, потерявшего $560 млрд с начала года, модераторы Twitter McDonald's решили потроллить трейдеров. Криптоинфлюенсеры отреагировали с юмором – ряд известных политиков и бизнесменов, популяризирующих цифровые валюты и блокчейн, поменяли свои аватарки на фото "в форме" работников фастфуд-ресторанов.

Не остался в стороне и американский миллиардер Илон Маск. "Я съем "Хэппи Мил" на камеру, если McDonald's начнет принимать Dogecoin", – написал генеральный директор компаний Tesla и SpaceX в своем Twitter 25 января.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о другой шуточной криптовалюте Saitama Inu. Благодаря тому, что за полгода курс монеты взлетел на 110 000%, инвестор, вложивший в нее $8 тыс., стал мультимиллионером.