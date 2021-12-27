Маск вызвал взлет курса неизвестной криптовалюты на 14 700%

Американский миллиардер Илон Маск поделился в Twitter милым снимком своего щенка и, очевидно, сам того не ведая, спровоцировал космический рост непопулярного мем-коина. Спустя 1,5 дня после этого стоимость токена Santa Floki увеличилась почти в 150 раз.

Поздним вечером 25 декабря в микроблоге главы Tesla появилось фото его собаки породы шиба ину по кличке Флоки в красном костюме "американского Деда Мороза" и рождественским поздравлением. Снимок Маск подписал со свойственной ему лаконичностью: "Санта Флоки".

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Вслед за этим курс токена Santa Floki взлетел более чем в 60 раз. Спустя несколько часов после твита стоимость мало кому известной собачьей криптовалюты подскочила с $0,000000013 до $0,0000004903 и продолжила рост.

Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 27 декабря одна монета торгуется на уровне $0,000001919 – это на 14761% больше изначального уровня. Также значительно выросли показатели рыночной капитализации и суточного объема торгов – до $20,4 млн и $14 млн соответственно.

Santa Floki (HOHOHO) – новая "собачья" мем-криптовалюта, которая была создана на базе Binance Smart Chain в ноябре. Главной ее особенностью является вознаграждение держателей токена – между ними распределяют 4% от комиссий за транзакции. Создатели токена утверждают, что раздали уже свыше $304,8 тыс. в стейблкоине BUSD.

Компания Dessert Finance провела аудит смарт-контракта Santa Floki. При этом в "белой книге" проекта не указаны никакие технические характеристики криптовалюты.

На этом фоне сервис Is This Coin A Scam? оценил легитимность токена HOHOHO в 2,1 балла. Таким образом, ей был присвоен рейтинг "очень плохо".

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск объявил, что производитель электрокаров Tesla будет принимать криптовалюту Dogecoin. На этом фоне в течение двух часов стоимость токена выросла на 32% – с $0,159 до $0,21.