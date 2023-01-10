Майнеры биткоина помогли отопить 1500 домов во время смертельной бури в США

Во время декабрьского зимнего шторма в США, жертвами которого стали более 60 человек, в энергосистему штата Техас вернули около 1500 мегаватт электроэнергии. Это удалось сделать благодаря отключению местных майнинговых компаний, что подтверждает возможность их использования как буфера для электросети.

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Такого объема электроэнергии хватит для обогрева 1500 домов или 300 крупных больниц. Об этом сообщает Satoshi Action Fund, ссылаясь на данные президента Техасского совета по блокчейну Ли Братчера.

Власти Техаса поощряют местные компании участвовать в стабилизации энергосистемы штата – участникам запущенной госпрограммы доплачивают за поддержку сети в пиковые моменты. Майнеры – одни из участников такой программы, они могут в сжатые сроки снизить свое энергопотребление на 97%.

К тому же, такие предприятия очень восприимчивы к ценам на электроэнергию. Рентабельность майнинга биткоина находится на уровне не выше $70 за мегаватт. А в моменты пикового спроса цена электроэнергии в США может взлетать до $1000 за мегаватт – это стимулирует майнинг-центры приостанавливать свою деятельность, чтобы не работать в убыток.

Майнеры уже не впервые выручают жителей Техаса. Летом, когда из-за экстремальной жары в штате также наблюдалось напряженная ситуация с электроэнергией, они тоже отключили свои биткоин-фермы, став своеобразным буфером для энергосети.

Из-за непогоды в США с 21 по 24 декабря хешрейт (совокупная вычислительная мощность всех майнеров) сети Bitcoin упал с 252,98 Эх/с (эксахешей в секунду) до 156,36 Эх/с. Свои криптофермы отключали такие майнинговые гиганты, как Riot Blockchain, Core Scientific и Compass Mining.

Стоит отметить, что на американских майнеров приходится самая большая доля в мировом хешрейте. Одно из лидирующих мест занимает именно Техас, на который приходится 14% хешрейта США. Больше только у штатов Нью-Йорк (19,9%), Кентукки (18,7%) и Джорджия (17,3%).

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что даже отключение майнинговых центров может принести компаниям прибыль. Во время летней жары Riot Blockchain заработала почти $10 млн., продав государству купленное наперед электричество.

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