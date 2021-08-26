Курс биткоина вскоре развернется на 180 градусов: сколько будет стоить

Курс биткоина в ближайшее время может вернуться к росту и достичь отметки в $50 тысяч и выше. На графике курса первой криптовалюты сформировался малый бычий клин. Такой знак может говорить о скором подорожании криптоактива.

Об этом рассказал CEO Cryptorg Андрей Подолян, сообщает "РБК-Крипто". Специалист отметил, что ранее такая фигура уже сработала успешно, что может говорить о вероятном повторении сценария.

На данный момент стоимость биткоина составляет $47,1 тыс. Всего за сутки главная криптовалюта обвалилась на 2.60%. Рыночная капитализация биткоина составляет $886,02 млрд, об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk.

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Напомним, Украина заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году. Киев опередил таких игроков на рынке, как США и Китай.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, неизвестные хакеры с помощью трояна (вирусная программа) Swarez похищали информацию с криптокошельков граждан в 45 странах. При этом Swarez распространяли под видом популярных видеоигр.