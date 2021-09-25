Курс биткоина снизится еще больше из-за Китая: озвучен прогноз на выходные

Введение Китаем запрета на все операции с криптовалютой будет иметь серьезные последствия. Китайский рынок является одним из крупнейших, а биткоин уже обвалился, но это еще не предел. Уже на выходных стоимость первой криптовалюты может снизиться до $38 тыс.

"Сейчас фактически все каналы перекрыты. Если бизнес может сменить юрисдикцию, то граждане Поднебесной, которые хотят использовать криптовалюты, сменить юрисдикцию не могут", – заявил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев для "РБК Крипто".

Как свидетельствуют данные CoinDesk, курс биткоина на данный момент составляет $42,8 тыс. При этом на текущей отметке цена главной криптовалюты долго не задержится.

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По прогнозу CEO Cryptorg Андрея Подоляна, новости о запрете криптоактивов в Китае будут влиять на ситуацию на крипторынке минимум до понедельника, 27 сентября. Специалист отметил, в ближайшие дни вряд-ли биткоин сможет вырасти до $45 тыс.

Максимум биткоина за последние сутки – $ 43,2 тыс. Цена Ethereum сейчас составляет $2,9 тыс., XRP – $0,9 тыс., Cardano – $2,35, Polkadot – $30,9, Stellar – $0.2 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, курс биткоина до конца 2021-го может снизиться до $30 тыс. Это станет возможным, если цена первого криптоактива будет двигаться согласно временной модели.