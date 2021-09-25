Биткоин может обвалиться до конца года: прогноз аналитика

Кус биткоина до конца 2021-го может снизиться до $30 тыс. Это станет возможным, если цена первого криптоактива будет двигаться согласно временной модели. На данный момент курс биткоина составляет $42,6 тыс., как свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk.

При этом если курс будет соответствовать модели Stock-to-Flow (с помощью расчетов прогнозирует цену), биткоин может превысить $100 тыс. Такой прогноз в своем Twitter озвучил криптоаналитик и автор модели Stock-to-Flow (S2F) PlanB.

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"Итак, какой будет цена биткоина до декабря? Модель S2F говорит о $100 тыс. Временная модель (логарифмическая регрессия) говорит о $30 тыс. Следующие несколько месяцев будут интересными", – написал эксперт.

Еще в пятницу, 24 сентября, курсы криптовалют снизились. Так, биткоин обвалился до $41,2 тыс. (-5,38% за сутки), Ethereum – $2,7 тыс. (-8,50%), XRP – $0,9 тыс. (-6,60%). Это произошло по причине введения запрета на все операции с криптовалютой в Китае. Транзакции, связанные с криптоактивами, будут считаться незаконной финансовой деятельностью.

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