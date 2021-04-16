Курс биткоина резко упал: аналитик назвал причину

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 16 апреля, упала до 61 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 3%.

В то же время рыночная капитализация монеты упала до 1 136 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер в комментарии OBOZREVATEL сообщил, что главным драйвером рынка являлось первичное размещение акции одной из крупнейших криптобирж Coinbase.

"Листинг компании оказался самым успешным прямым размещением на Nasdaq: в первый день капитализация превысила 85,7 млрд долларов. На этом фоне росли токены других криптобирж, таких как Binance и FTX Token, которые прибавили с начала апреля 80% и 40% соответственно", – отметил он.

По словам Родлера, после того как акции Coinbase оказались на фондовом рынке возникает вероятность фиксации прибыли инвесторами и курс биткоина вблизи 60 тысяч долларов за монету.

CoinMarketCap

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.