Курс біткоїну різко впав: аналітик назвав причину

Роман Груша Криптовалюти 14:23, 16.04.2021

Середня ринкова вартість біткоїну в п'ятницю, 16 квітня, впала до 61 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подешевшала на 3%.

Водночас ринкова капіталізація монети впала до 1 136 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер в коментарі OBOZREVATEL повідомив, що головним драйвером ринку було первинне розміщення акції однієї з найбільших криптобірж Coinbase.

"Лістинг компанії виявився найуспішнішим прямим розміщенням на Nasdaq: в перший день капіталізація перевищила 85,7 млрд доларів. На цьому тлі росли токени інших криптобірж, таких як Binance і FTX Token, які додали з початку квітня 80% і 40% відповідно", – зазначив він.

За словами Родлера, після того як акції Coinbase опинилися на фондовому ринку виникає ймовірність фіксації прибутку інвесторами і курс біткоїну поблизу 60 тисяч доларів за монету.

CoinMarketCap

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податків, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.

  • У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

  • Курс біткоїну може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

  • Австралійський підприємець Крейг Райт, який називає себе творцем біткоїну, порівняв криптовалюту з масштабною фінансовою пірамідою.

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Економіка Криптовалюти

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