Крупнейший в мире черный бриллиант продадут на аукционе: принимается криптовалюта. Видео

Аукционный дом Sotheby’s выставил на всеобщее обозрение крупнейший в мире черный бриллиант Enigma. Камень не поступал в продажу больше двух десятилетий, а теперь его пустят с молотка на торгах. В качестве оплаты может быть принята криптовалюта.

Согласно информации в Instagram аукционного дома, вес Enigma – 555,55 карата (почти 112 граммов), что делает его крупнейшим из когда-либо выставлявшихся натуральным бриллиантом. Он будет продан 3-9 февраля на онлайн-торгах.

Камень больше 20 лет хранился в частной коллекции и никогда не выставлялся на публике вживую. До 20 января он будет находиться на всеобщем обозрении в Дубае, после чего отправится в Лос-Анджелес (24-26 января) и Лондон (2-9 февраля).

В Sotheby’s назвали Enigma "сокровищем из межзвездного пространства". Считается, что он появился с падением на Землю метеорита или астероида 2,6-3,8 млрд лет назад.

Имя нынешнего владельца драгоценности не раскрывается, но известно, что он приобрел неограненный алмаз весом в 800 карат в 1999 или 2000 году. Спустя несколько лет обработки, камень получил 55 граней, но значительно потерял в весе.

Несмотря на это, в 2006 года Enigma вписали в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире. Также в Sotheby's утверждают, что это – крупнейший цветной натуральный бриллиант в мире, зарегистрированный швейцарской геммологической лабораторией Gubelin и Геммологическим институтом Америки.

Такой тип камней – один из самых сложных для обработки. Глава Sotheby's в Объединенных Арабских Эмиратах Катя Нуну Буиз объяснила Daily Mail, что черные алмазы (карбонадо) состоят из микрокристаллических алмазов со случайной кристаллографической ориентацией, за счет чего кажутся темными, непрозрачными, пористыми и часто имеют легкий блеск.

"Мы впервые выставляем лот за криптовалюту в ОАЭ. Это соответствует обязательству правительства исследовать новые цифровые, технологические и научные достижения", – отметила специалист по ювелирным изделиям Sotheby's в Дубае Софи Стивенс.

Однако аукционный дом уже не впервые продает драгоценные камни за криптовалюту. В июле 2021 года на торгах в Гонконге таким образом за рекордные $12,3 млн продали бесцветный бриллиант грушевидной формы The Key 10138 весом 101,38 карат.

Также OBOZREVATEL сообщал о торгах за картину уличного художника Бэнкси "Love is in the Air". Произведение искусства тоже выставили с возможностью оплаты в Ethereum.