Две картины Бэнкси продадут за криптовалюту на аукционе

Аукционный дом Sotheby's, который первым в мире пустил с молотка лот за криптовалюту, продолжает покорять мир цифровых активов. Теперь две картины уличного художника Бэнкси хотят выставить на торги за токены Ethereum (ETH), причем ставки в криптовалюте можно будет впервые делать прямо во время торгов.

Как говорится на сайте аукционного дома, 18 ноября в Нью-Йорка известный аукционист Оливер Баркер будет модерировать торги за две картины культового художника: "Охотники за тележками" (Trolley Hunters) и "Любовь в воздухе" (Love Is In The Air). Оба произведения искусства были созданы в 2006 году.

"Смена парадигмы знаменует собой первый раз, когда криптовалюта будет использоваться в качестве стандартной валюты для ставок во время живых торгов за физические произведения искусства", – отметили в Sotheby's.

Торги покажут в прямом эфире на ресурсах компании (включая сайт и чат в мессенджере Discord). Имя победителя планируют объявить во время трансляции.

В аукционном доме отметили, что эфир является предпочтительной криптовалютой для цифрового искусства и NFT-сообщества (non-fungible token, или невзаимозаменяемый токен). Это объясняют тем, что блокчейн Ethereum "является основной сетью, на базе которой создаются NFT".

При этом у победителя торгов будет возможность заплатить не только в эфире. Sotheby's также принимает биткоин, стейблкоин USD Coin или даже фиатную (то есть, обычную) валюту.

Организаторы аукциона ожидают выручить в совокупности за оба лота от $9 до $13 млн. В частности, они рассчитывают на $4-6 млн за "Охотников за тележками", которых описывают как "мощную, остроумную и пророческую критику зачастую иррационального пристрастия общества к обработанным и расфасованным продуктам". И еще $5-7 млн могут заплатить за "Любовь в воздухе" – культовую картину хулигана, бросающего букет цветов в невидимого врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 2021 году на аукционе Sotheby's за 25 млн долларов продали картину Бэнкси "Девочка с воздушным шаром". Ее особенность в том, что прямо во время торгов в 2018 она была наполовину уничтожена шредером.