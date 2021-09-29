'Криптовалюты нельзя уничтожить': новое заявление Маска подстегнуло рост биткоина

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что властям различных стран не удастся уничтожить криптовалюты. В связи с этим миллиардер призвал американское правительство воздерживаться от попыток регулировать рынок цифровых активов.

"Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее продвижение", – отметил Маск. Об этом сообщает CNBC.

Американскиий миллиардер оптимистично оценивает роль криптовалюты в потенциальном сокращении "ошибок и задержек в устаревших финансовых системах". Однако, по его словам, цифровые активы не являются решением всех проблем общества.

"Я бы не назвал себя большим экспертом по криптовалюте. Думаю, в цифровых активах есть определенная ценность, но я бы не назвал их вторым пришествием Христа", – резюмировал Маск.

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На фоне заявления генерального директора Tesla среднерыночная стоимость биткоина в среду, 29 сентября, выросла до 42,4 тысячи долларов. За сутки валюта подорожала на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Напомним, ранее курс биткоина обвалился на фоне принятия Сальвадором криптовалюты в качестве законного платежного средства.

При этом майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой. Транзакции, связанные с криптоактивами, будут считаться незаконной финансовой деятельностью. На фоне этого курсы криптовалют снизились.