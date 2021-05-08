Биткоин – самая разрушительная технология, – глава MicroStrategy

Глава MicroStrategy Майкл Сэйлор назвал главную криптовалюту самой разрушительной технологией, поскольку за 12 лет ей удалось вырасти с 0 до $1 трлн.

В интервью Kitco News он заявил, что биткоин станет главным средством сбережения в 21 веке. По его мнению, человечество нуждается в сильных активах и валютах. Если люди хотят жить достойной жизнью, то этот актив должен быть цифровым, утверждает Сэйлор, передает РБК.

"Биткоин – самая быстрорастущая и самая разрушительная сила в мире прямо сейчас. За 12 лет он вырос с 0 до $1 трлн. Это делает его самой разрушительной технологией в вашей жизни, в моей жизни – более разрушительной, чем Amazon, Apple, Facebook и Google", – пояснил глава MicroStrategy.

MicroStrategy является крупнейшим держателем криптовалюты среди публичных компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке. Сейчас компания владеет 91,5 тыс. биткоинов, которые были куплены по средней цене в $24,3 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь до 390 000 долларов.