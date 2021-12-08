Дороже нефти: эколога возмутил "чистый" майнинг биткоина на вулканах

Хотя майнинг биткоинов при помощи геотермальной энергии вулканов, чем ранее решили заниматься в Сальвадоре, является абсолютно "чистым" методом производства криптовалюты, этот процесс очень затратный. Данная инициатива может привести к тому, что стране придется закупать еще больше нефти.

Как сообщает The Telegraph, об этом заявил руководитель Центра ответственных технологий Сальвадора Рикардо Наварро. "Геотермальная энергия по-прежнему стоит дороже нефти, иначе мы бы уже повсеместно ее использовали. В конечном итоге мы просто будем покупать больше нефти", – говорит Наварро.

Эксперт также выразил сомнения в целесообразности строительства целых городов на базе вулканических "биткоин-заводов". В ноябре 2021 года о соответствующем решении объявил сальвадорский президент Найиб Букеле.

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"Говорить о строительстве такого города у подножия вулкана – это как думать, что ты богат, потому что живешь рядом с банком", – считает эколог. В то же время жителей такого "Биткоин-Сити" пообещали освободить от налогов на доходы, имущество и прирост капитала.

Наварро также напомнил, что для геотермальной энергии нужен пар и грунтовые воды или подземные залежи воды. При этом в Сальвадоре уже наблюдаются проблемы с дефицитом питьевой воды.

Исполнительный директор Международной геотермальной ассоциации Марит Броммер также раскритиковала планы властей Сальвадора. Она признала, что потенциал у страны есть, но в скорые сроки получить видимые результаты невозможно.

"Сальвадор известен своим геотермальным потенциалом. Но если он (президент Букеле. – Ред.) обещает получить что-нибудь в следующие шесть месяцев, это просто невыполнимо", – уточнила Броммер.

Она утверждает, что для начала производства электроэнергии на вулканических ГэоЭС понадобится не менее двух-трех лет "или даже больше". Стоит отметить, что по данным государственной энергетической компании Сальвадора LaGeo, 20% электроэнергии страны вырабатывается на геотермальных источниках.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Сальвадор первым в мире легализовал биткоин в качестве законного платежного средства. Кроме майнинга, страна также закупает токены напрямую – по состоянию на 6 декабря в криптоказне этого государства содержалось 1270 BTC общей стоимостью свыше $60 млн.