Догоняют биткоин: двум криптовалютам предсказали рост в декабре

В декабре 2021 года две крупные криптовалюты имеют большой шанс на рост. К такому заключению пришел американский криптоэксперт и трейдер Джастин Беннетт, заявив о благоприятных условиях для Ethereum (ETH) и Dogecoin.

На своей странице в Twitter он отметил, что Dogecoin начал преодолевать "медвежий" (то есть, нисходящий) тренд, длившийся с мая текущего года. Беннетт прогнозирует продолжение роста альткоина.

На этом фоне аналитик считает, что у этой криптовалюты есть все шансы достичь отметки в $0,25. По данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 30 ноября один токен стоит $0,2220561.

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Кроме того, Джастин Беннетт считает, что потенциал для роста реализует и Ethereum. Но это случится только в том случае, если альткоин преодолеет локальный нисходящий тренд на уровне $4,4 тыс.

Если это произойдет, трейдер уверен, что цена "эфира" поднимется до нового исторического максимума. По состоянию на 30 ноября курс ETH вырос за сутки на 9,7%, а один токен торгуется на уровне $4,7 тыс.

Предыдущий рекорд Ethereum был установлен 9 ноября. В этот день альткоин достиг отметки в $4825.

Стоит отметить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у какой-либо криптовалюты через время. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs и гендиректор телеканала Real Vision Рауль Пал предсказал колоссальный рост Ethereum. Он уверен, что к началу 2022 года токен может вырасти на 300%.

В свою очередь, криптомиллиардер и основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что токен Ethereum может уступить по рыночной капитализации другой криптовалюте. Речь идет о созданной лишь в 2020 году Solana.