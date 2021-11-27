Богатейший криптомиллиардер мира назвал главного конкурента Ethereum

В обозримом будущем появившаяся лишь в 2020 году криптовалюта Solana (SOL) может обогнать токен Ethereum по рыночной капитализации. Об этом в интервью Kitco NEWS заявил самый богатый криптомиллиардер и основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

"Это может случиться. Либо это может никогда не случиться", – заявил Бэнкман-Фрид, чье состояние оценивается в $22,5 млрд.

Стоит отметить, что в 2021 году Solana отличалась значительными темпами роста и поднялась на пятое место в списке криптовалют по рыночной капитализации. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 28 ноября токен SOL торгуется на уровне $187 – это почти в 100 раз больше, чем год назад.

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Бэнкман-Фрид считает, что токен "эфир" может получить широкое институциональное применение. При этом он допустил, что блокчейн Ethereum такого распространения не получит.

В то же время миллиардер указал на проблемы с компоновкой, связанные с решением Ethereum 2.0. Оно было принято с переходом на менее энергозатратный консенсус Proof-of-Stake в апреле.

По словам Бэнкмана-Фрида, при помощи сегментирования блокчейн сможет значительно повысить свою пропускную способность, но при этом возникнет проблема осуществлением синхронных операций. А поскольку встроенной возможности компоновки не будет, DeFi-приложениям (которые работают с децентрализованной блокчейн-сетью) придется перейти на тот же сегмент.

Также Бэнкман-Фрид допустил, что работа Solana может быть нарушена другим конкурирующим блокчейном, и подчеркнул важность мем-токенов (к которым среди прочего относятсся Dogecoin и Shiba Inu), назвав их "двигателями рынка". При этом он предупредил об рискованности подобных инвестиций.

На этом фоне Сэм Бэнкман-Фрид призвал инвесторов никогда не вкладывать в криптовалюту больше, чем они готовы потерять. "Вне зависимости от того, во что вы инвестируете, в действительности этот актив может упасть на 90%", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об активном сжигании Ethereum в сети. После августовского обновления London было сожжено больше миллиона токенов "эфира" (ETH) совокупной стоимостью свыше $4,5 млрд.