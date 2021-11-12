Эта криптовалюта может превзойти биткоин. Что нужно знать о Ethereum

Ethereum (или "эфир") – вторая по популярности и величине доли рынка криптовалюта, концепт которой предложил канадско-российский программист Виталий Бутерин. Ее называют конкурентом биткоина, а многие специалисты прогнозируют, что в будущем "эфир" превзойдет "биток".

О том, что такое "эфир", чем отличается от биткоина и как менялся курс криптовалюты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Споры между специалистами касательно того, какая из криптовалют лучше, удобнее, перспективнее, продолжаются на протяжении долгого времени. А взирая на рост стоимости как "эфира", так и биткоина, то они вряд ли утихнут в ближайшее время.

Биткоин – очень удобный способ хранения и перевода средств. В то же время "эфир" более мобилен и у него шире спектр действий. Его можно одолжить, инвестировать, депонировать. А позволяют это делать смарт-контракты. Вот как раз их у биткоина нет.

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Одно из ключевых различий – это то, что у "эфира" не ограничена эмиссия (ограничение на количество выпускаемых монет). Кроме того, скорость обработки блока у ETH куда быстрее – 12 секунд, у "битка" – до 10 мин.

Как заявляют многие криптоэксперты, в будущем Ethereum "обгонит" биткоин в силу своей обширной функциональности. Представители финхолдинга JPMorgan из США не раз заявляли, что будущее криптовалют за "эфиром". Там объясняют, что Ethereum обладает более стабильной ликвидностью.

Также назвали преимуществом меньшую зависимость Ethereum от рынка деривативов. Это объясняется тем, что у криптовалюты более высокий спотовый оборот, чем у биткоина.

У криптовалюты более прочная база спроса. "Ethereum долгое время характеризовалась более высокими темпами транзакций в общедоступной цепочке блоков, чем биткоин, вероятно, в немалой степени из-за возросшей активности на DeFi и других платформах", – отметили в JPMorgan.

По прогнозу аналитика портала NewsBTC Рейнальдо Маркеса, в долгосрочной перспективе Ethereum вырастет до $20-40 тыс.

Но даже если "эфир" и станет популярнее биткоина, первая криптовалюта точно продолжит существовать. Криптоэнтузиасты рассматривают ее, в отличие от "эфира", как долгосрочный инвестиционный инструмент, а некоторые называют биткоин "цифровым золотом".

Как свидетельствуют первые исторические записи, 7 августа 2015-го ETH добавили на криптобиржу Kraken, а курс уже составлял аж $2,77 за монету. Но уже спустя 3 дня стоимость упала до $0,68. Как объясняют Currency.com, вероятно, это произошло под влиянием стремительных продаж, организованных ранними инвесторами.

Через несколько дней интерес инвесторов взвинтил цену до $1,8, и на этом рубеже монета продержалась 3 дня. Но следующий локальный пик "эфира" был зафиксирован почти через полгода.

В начале 2016 года курс резко вырос – более чем в 10 раз, а капитализация криптовалюты достигла $1 млрд. Но после этого "эфир" ждал спад. Серьезная коррекция курса монеты обвалила цену до $7,3.

Уже в 2017-м курс начал стабильно расти, а к 23 февраля уже достиг отметки в $13 за монету. Еще больше цена выросла после того, как Ethereum добавили на платформу для трейдеров eToro. В марте стоимость составляла уже $40-50.

Самый большой рост в 2017-м произошел в декабре, тогда курс взлетел до $800. Но уже вскоре случилось проседание до $500-600.

В январе 2018 года "эфир" побил историческую отметку, достигнув $1400. А вот дальше снова произошло снижение курса. В февраля стоимость упала до $900, а еще позже – до $380. Спустя некоторое время цена стабилизировалась и поднялась до уровня в $830 за монету.

В конце года курс оказался на минимумах – $140 за монета – "эфир" обвалился в 10 раз. В 2019-м курс стоял на месте, никаких резких сдвигов не было. На пике роста стоимость составляла $280-300, но на конец года криптовалюта снова обвалилось – до $145.

В 2020-м Ethereum подорожал на 460%. Хотя начало года удачным назвать точно нельзя. В марте цена снижалась даже до $90, но после этого начался резкий рост, и "эфир" достиг $1200.

"Эфир" в 2021-м году уже несколько раз бил свой рекорд стоимости. В середине апреля он преодолел психологически важный рубеж в $2500, а 12 мая курс взлетел до исторической точки в $4300. В ноябре курс снова начал резко расти, Ethereum достиг рекордного уровня в $4825.

О том, как устроен майнинг и по какой схеме работает – читайте в материале;

как завести биткоин-кошелек и какие виды бывают – читайте здесь.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что майнинг Ethereum в 2021 году принес намного больше прибыли, чем добыча первой криптовалюты. С начала года производство ETH принесло на $3,4 млрд больше, чем биткоина.