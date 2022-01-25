Dogecoin подскочил в цене: не обошлось без Илона Маска и McDonald's

Американский миллиардер Илон Маск опять спровоцировал рост курса мем-коина Dogecoin. На этот раз он пообещал съесть фастфуд из McDonald's, если в сети ресторанов быстрого питания одобрят платежи в этой криптовалюте.

Такое заявление он сделал в своем Twitter. "Я съем "Хэппи Мил" на камеру, если McDonald's начнет принимать Dogecoin", – написал генеральный директор компаний Tesla и SpaceX 25 января.

Подобное обещание предсказуемо привело к подорожанию мем-коина. Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, после публикации стоимость монеты DOGE в моменте поднялась на 9% – до 0,1478 доллара.

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В сети быстрого питания пока не прокомментировали предложение предпринимателя. Однако ранее в тот же день официальная страница McDonald's высмеяла криптоинфлюенсеров из-за падения рыночной капитализации цифровых активов на $560 млрд с начала года.

В мемах на тему продолжающего нисходящего тренда в криптосекторе не обошлось без упоминания Маска, известного своей поддержкой Dogecoin. В микроблоге децентрализованной финансовой платформы прогноза TotemFi опубликовали "фото", на котором он и другие криптооптимисты, в том числе президент Сальвадора Найиб Букеле, экс-директор Twitter Джек Дорси, директор диджитал-компании MicroStrategy Майкл Сейлор и глава криптоинвестиционной компании Digital Currency Group Барри Силбертом, разносят заказы в McDonald's.

Не так давно в Twitter на странице фастфуд-сети опубликовали рисунок собаки шиба ину – символа Dogecoin – с картошкой фри во рту, ответив таким образом основателю криптоактива Билли Маркусу. А другому комментатору, который пообещал чаще ходить в McDonald's, если ему разрешат платить в DOGE, ответили, что "постоянно изучают варианты оплаты".

В прошлом году на платформе Change.org даже был организован сбор подписей за то, чтобы крупнейшая в мире ресторанов быстрого питания начала принимать DOGE. Инициативу поддержали 2,7 тыс. человек.

Напомним, как уже сообщал OBOZREVATEL, в январе Илон Маск объявил о старте продаж брендированной продукции Tesla за Dogecoin. За криптовалюту можно приобрести брендированную пряжку для ремня Giga Texas, детский электроквадроцикл Cyberquad и свисток Cyberwhistle.