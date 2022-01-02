Денежный поезд ушел: сколько могли принести за год $100, вложенные в Dogecoin или Shiba Inu

Прошедший 2021 год запомнился взлетом нескольких криптовалют. Наиболее отметились в год Белого Быка два основных мем-коина – Dogecoin и Shiba Inu, рост которых измерялся десятками тысяч процентов. Это сделало многих удачливых инвесторов миллионерами.

В связи с этим OBOZREVATEL подсчитал сколько можно бы заработать в конце 2021 года, вложив $100 в DOGE и SHIB в январе.

Dogecoin

Цена на 1 января 2021: $0,0056

Цена на 1 января 2022: $0,1801

Если бы в начале года, когда каждая монета DOGE торговалась на уровне $0,0056, вы бы купили их на 100 долларов (то есть, на тот момент за четверть средней зарплаты по Украине), к началу 2022-го эта инвестиция выросла бы до $3214. Следует признать, это достаточно неплохой показатель для цифровой валюты, которая начиналась как вдохновленная мемами шутка.

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В целом, в первом полугодии 2021-го криптовалюта, популярность которой в значительной мере подогревалась американским миллиардером Илоном Маском, выросла на 12 000%, а в мае она достигла своего исторического максимума – $0,75. Впрочем, во второй половине года стоимость Dogecoin значительно упала.

Shiba Inu

Цена на 1 января 2021: $0,00000008

Цена на 1 января 2022: $0,00003452

Малоизвестная криптовалюта, созданная лишь в августе 2020 году, стала настоящей сенсацией 2021-го. На своем пике в октябре курс SHIB взлетел на 43 000% с начала года и составлял $0,00008612 за одну монету.

Впрочем, к концу декабря "криптособаки" подешевели до $0,00003452. Таким образом, инвестиции в размере 100 долларов 1 января к концу года выросли бы до $43 150.

Стоит отметить, что загадочный создатель SHIB по имени Риоши утверждает, что он не владеет этой криптовалютой. Саму монету позиционируют как "убийцу Dogecoin", хотя обе монеты можно спутать – на их логотипах изображена собака породы шиба ину.

При этом следует помнить, что криптовалюты являются крайне волатильным активом. Поэтому все инвестиции в этот сектор следует делать максимально осторожно и исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувший год первые по рыночной капитализации криптовалюты биткоин и "эфир" тоже выросли. В нашей статье вы можете узнать, сколько можно было бы заработать, вложив в них $100 в январе 2021-го.