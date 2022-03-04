Биткоин взлетит из-за войны в Украине: эксперт назвал будущий курс криптовалюты

Из-за финансовых потрясений, вызванных вторжением российских войск в Украину, инвесторы и правительства обратились к альтернативным традиционным финансам. На этом фоне курс биткоина может вырасти до $50 тыс.

Так считает генеральный директор финансовой консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин. По состоянию на 3 марта, согласно данным криптобиржи WhiteBIT, курс биткоина составляет $42,4 тыс., но эксперт утверждает, что уже к концу марта курс главной криптовалюты сильно вырастет.

"Ситуация между Украиной и Россией вызвала значительные финансовые потрясения. Частные лица, предприятия и даже государственные учреждения – не только в этом регионе, но и во всем мире – ищут альтернативы традиционным системам", – говорит Грин.

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На этом фоне биткоин становится все более привлекательным для инвесторов. От этого могут выиграть биржевые биткоин-фонды (ETF).

"В нынешней ситуации я не вижу причин, по которым этот ценовой импульс может поколебаться. Как я полагаю, к концу этого месяца биткоин достигнет $50 тыс. Но пока еще слишком рано говорить, достигнет ли он своего ноябрьского исторического максимума в $68 тыс.", – добавил аналитик.

По его словам, сеть Bitcoin выгодно отличается от традиционной финансовой системы. На это фоне доверие к биткоину и объемы торговли первой криптовалютой растут, тогда как ее волатильность, наоборот, снижается.

"По мере того, как среди всего прочего закрываются банки, в банкоматах заканчиваются деньги, сбережения могут стать платой за войну, а международная платежная система SWIFT становится оружием, доводы в пользу жизнеспособной, децентрализованной, неограниченной, защищенной от несанкционированного доступа и конфискаций денежной системы обнадеживают", – резюмирует глава deVere Group.

При этом важно помнить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у Chainlink или другой криптовалюты. Поскольку этот тип активов является крайне волатильным, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, с тем, что российское вторжение в Украину может придать импульс росту курса биткоина согласен и основатель аналитической компании NorthmanTrader Свен Генрих. По его словам, биткоин-сообщество сплотилось перед лицом кризиса.