Война в Украине придаст импульс биткоину: 4 причины для роста курса криптовалюты

Вопреки нестабильности, которая воцарилась на финансовых рынках на фоне российского вторжения в Украину, биткоин-сообщество сплотилось перед лицом кризиса. Это случилось из-за войны, снизившейся корреляции криптовалют с традиционными финансами, принятия биткоина в мире, а также принципа анонимности в блокчейне.

Об этом заявил на своей странице в Twitter основатель и ведущий рыночный стратег аналитической компании NorthmanTrader Свен Генрих. Он считает, что для такого развития событий есть четыре основные причины.

Фундаментальная причина заключается в том, что принятие биткоина в мире продолжит расширяться. Генрих привел в пример готовность интернет-ритейлера eBay начать принимать оплату в криптовалюте, а также интерес со стороны институционалов. Причем регресса на этом направлении не наблюдается.

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Настроенческая причина: война в Украине показала, как биткоин может выступать в качестве вспомогательного механизма для сбора средств в условиях, в которых традиционные финансы недоступны. Таким образом, блокчейн и децентрализованные финансы становятся актуальнее.

Согласно технической причине в феврале минимум, которого достиг курс биткоина был выше, чем у акций, продемонстрировав таким образом положительное расхождение и защиту ключевого тренда. "Начало снижения корреляции?" – задается вопросом эксперт.

Четвертая причина – безопасная торговля. Инвесторы, попавшие под санкции, могут использоватья биткоин в качестве “безопасной бухты", хотя другие аналитики считают, что России избежать разрушительного эффекта санкций при помощи криптовалют не сумеет.

“При более широком взгляде на картину, получим, что биткоин остается на месте. Обоснование его существования находит все большее подтверждений, тогда как мир фиатных валют (денег, эмитируемых государством. – Ред.) требует все большего вмешательства, чтобы оставаться на плаву", – резюмирует Свен Генрих.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что миллиардер и инвестор Майк Новограц предрек финансовому миру изменения после войны в Украине. Он считает, что из-за вторжения российских войск и люди начинают переходить на криптовалюту, что может привести к дедолларизации мировой экономики.