Евросоюз согласовал отключение от системы SWIFT семи российских банков: список

Послы Европейского Союза согласились исключить 7 российских банков из системы SWIFT. По словам официальных лиц, знакомых с решением, ВТБ и "Россия" входят в число банков, которым грозит запрет на использование системы обмена сообщениями. При этом Сбербанк и Газпромбанк в санкционный список не попали.

Другими финучреждениями, включенными в список ЕС, оказались банк "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ. Об Этом сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц, некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на включении в эту меру большего числа банков. Список еще может быть изменен до того, как он официально вступит в силу.

Интересно, что Сбербанк и Газпромбанк не попали в число банков, против которых вводятся ограничения. Это свидетельствует о сохраняющейся озабоченности последствиями для Европы со стороны ЕС.

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О плане отключения некоторых российских банков от системы обмена сообщениями SWIFT было объявлено в минувшие выходные в совместном заявлении Европейской комиссии, США, Великобритании и Канады. У Сбербанка в два раза больше активов, чем у любого другого банка в России. Газпромбанк в свою очередь является ключевым банком для российских энергетических конгломератов.

Как пишет в своем Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев, платежи внутри РФ не остановятся, потому что у страны есть своя платежная система "Мир". "Будут с Китаем торговать, у них своя система – China pay. Останется также экзотика – платежи за наличку, крипту, золото, другие системы, типа "Вестерн юнион". Но факт остается фактом, платежи с цивилизованным миром для них резко усложнятся", – отмечает нардеп.

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фин институтами – участниками системы (11 тыс. участников по всему миру). Так, если отключить РФ, то она не сможет проводить банковские платежи с банками, использующими SWIFT (все операции по текущему и фин счету – экспорт, импорт, инвестиции). "Русские не смогут своими картами и со своих счетов платить за границу и за границей, если счета у банка корреспондента в SWIFT", – подытожил Гетманцев.