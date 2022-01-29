Биткоин впадает в спячку: почему все вокруг заговорили о криптозиме

На фоне падения криптовалютного рынка и в том числе курса биткоина, отраслевые эксперты все чаще говорят о наступлении криптовалютной зимы. К стагнации ведет ряд факторов, включая угрозы нападения России на Украину, пандемия коронавируса и внимание регуляторов к криптосектору.

OBOZREVATEL рассказывает, что такое криптозима и почему некоторые инвесторы видят в ней не только угрозу, но и новые возможности.

Зимуем не впервые

Криптозима – это резкий спад на рынке цифровых активов с последующим застоем и без восстановления в течение длительного периода. В истории криптографии такое случалось лишь однажды.

В конце 2017 года курс биткоина обрушился с $20 тыс. более чем на 80% и до декабря-2018 держался на уровне $3,1 тыс. Восстановиться актив смог только с достижением своего нового максимума в конце 2020-го.

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В этот период наблюдался спад ICO (Initial Coin Offering, или "первичное предложение монет"), а многие крупные банки отложили свои планы по принятию криптовалюты. Принцип цикличности вызывает у трейдеров опасения, что это может повториться.

"Когда возникает вопрос, как это можно охарактеризовать, ближайшая аналогия – 2018 год, который ассоциируется с криптозимой. Вероятно, это будет довольно сложный и длительный период, поэтому аналогия с криптозимой довольно хорошая", – считает глава отдела валютных исследований финансовой компании UBS Джеймс Малкольм.

Какая почва у страхов?

Первым признаком криптовалютной зимы является медвежий рынок. Это значит, что курс основных монет в течение длительного периода (как правило, хотя бы два месяца) падает не менее чем на 20%.

Мастодонт рынка – биткоин, на долю которого приходится 40% рыночной капитализации всего сектора – 10 ноября 2021 года достиг своего пика в $69 тыс. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, с тех пор его стоимость постепенно снижалась, и к 28 января достигла $36,6 тыс., что на 47% меньше.

Эта тенденция оказалась глобальной – рост неуверенности у инвесторов спровоцировал и сокращение капитализации всего криптовалютного рынка в целом. Всего за 2,5 месяца этот показатель упал почти вдвое – с рекордных $3 трлн в ноябре до $1,65 трлн в январе.

В связи с этим бывший руководитель отдела криптографии Meta (бывшей Facebook) Дэвид Маркус считает, что криптозима уже наступила. "Именно во время криптозим лучшие предприниматели строят лучшие компании. Пора снова сосредоточиться на решении реальных проблем, а не на прокачке токенов", – написал он в Twitter.

It’s during crypto winters that the best entrepreneurs build the better companies. This is the time again to focus on solving real problems vs. pumping tokens. — David Marcus - dmarcus.eth (@davidmarcus) January 24, 2022

В целом на стагнацию рынка влияет совокупность факторов. Это включает экономическую (например, международная тенденция к регулированию криптоактивов и, в частности, ужесточение позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам США), здравоохранительную (пандемия COVID) и геополитическую (обострение между Украиной и Россией) составляющие.

Так ли все плохо?

Стратеги одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний Invesco допускают, что в 2022 году курс биткоина может упасть ниже $30 тыс. На это пока еще не предопределено.

"В прошлом году мы говорили, что биткойн упадет ниже $10 тыс. Вместо этого он достиг пика на уровне $68 тыс.", – констатирует руководитель глобального отдела распределения активов Invesco Пол Джексон.

Но пока одни трейдеры с ужасом ждут наступления криптозимы, другие видят в этом возможности. Многие из них следуют стратегии "покупай дешево, продавай дорого", то есть после падения курса пополняют свой баланс криптоактивов, чтобы продать их после восстановления рынков. Один из них – автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

"Ты получаешь прибыль, когда покупаешь, а не продаешь. Отличная новость: цена биткоина рушится. Я покупал его по $6 тыс. и $9 тыс. и куплю больше, когда он опустится до $20 тыс. Пора богатеть", – пишет инвестор в своем Twitter.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, директор консультационной финансовой компании ADVFN Клем Чемберс "объявлял" наступление криптозимы еще в июне 2021-го. Но после этого биткоин установил новый рекорд, а капитализация рынка достигла $3 трлн.