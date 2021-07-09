Генеральный директор лондонской компании ADVFN, которая предоставляет информацию о финансовых рынках, Клем Чемберс спрогнозировал, что курс биткоина упадет с 32,4 до 10 тыс. долларов за монету. А тем, кто уже купил криптовалюту, получить прибыль будет крайне сложно.

Как рассказал гендиректор в интервью Stansberry Research, во время пиковых снижений биткоин может дойти даже до 7 тыс. долларов. По его словам, "криптозима" уже наступила.

"На рынке будет огромная волатильность. Трейдеры должны быть до зубов вооружены инструментами, чтобы справиться с этим безумием, но для инвестора это игра в ожидание. Инвестору нет абсолютно никакой необходимости повторно входить на рынок, пока шум и волатильность не утихнут", – говорит Чемберс.

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Глава ADVFN отметил, что движение активов обусловлены техническими причинами, а не заявлениями Илона Маска или запретами в Китае.

Ранее Bank of America (Банк Америки) опросил крупных инвесторов и пришел к выводу, что биткоин – актив, который нельзя считать надежным. Своим клиентам аналитики не советовали пользовать криптовалютой для сбережений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, основатель криптобиржи Coinsbit Николай Удянский спрогнозировал, что после падения курс биткоина снова поднимется до 70 тыс. за монету.