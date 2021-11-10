Биткоин по $69 тысяч: криптовалюта побила второй рекорд за два дня

После рекордных $68 тыс, до которых биткоин поднялся 9 ноября, курс первой криптовалюты продолжил расти. И на следующий день была достигнут новый исторический максимум - $69 тыс.

Согласно данным криптовалютной биржи Binance, позже курс токена скорректировался. По состоянию на 16:40 Bitcoin торговался на уровне $68215.

Ранее криптобиржа Kraken озвучила прогноз, согласно которому, если биткоин продолжит так называемый бычий рост, то уже до конца года может достичь отметки $98 тыс. Аналитики отметили схожесть между происходящим на рынке в четвертом квартале 2021 года и событиями четырехлетней давности.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как менялся курс биткоина за 12 лет его существования, что на влияет на колебания. Также вы можете узнать, чего ждать от первой криптовалюты дальше.