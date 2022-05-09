Биткоин уже дешевле $33 тыс.: при каком условии курс упадет до $10 тыс.

Биткоин продолжает свое падение – курс первой криптовалюты обновил свой 10-месячный минимум, пробив отметку в $33 тыс. На этом фоне финансовые аналитики допустили дальнейшее падение до $10 тыс. за коин, если будет преодолен уровень $30 тыс.

Согласно данным крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT, 9 мая стоимость BTC в моменте опустилась до $32 661 за монету. В последний раз так низко курс падал в июле 2021 года.

За неделю BTC подешевел на 15%. Рыночная капитализация актива при этом снизилась до $626,3 млрд, но доминирование биткоина на рынке остается существенным – 41,8%.

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Также подешевели и крупнейшие альткоины – курс Ethereum (ETH) упал до $2374, а BNB – до $328. Сильнее остальных "провалились" Polkadot (DOT) и Shiba Inu (SHIB), потеряв 11% и 12% соответственно (до $11,95 и $0,0000166).

Издание Cointelegraph отметило, что закрытие 8 мая на уровне $34 тыс. для биткоина стало шестой неделей подряд нисходящего курса. Этого не случалось почти восемь лет – в последний раз такую тенденцию наблюдали в августе 2014-го.

На криптовалюту давит ужесточение монетарной политики в США – 4 мая Федеральная резервная система США повысила диапазон ключевой ставки до 0,75-1% годовых. Кроме того, накануне алгоритмический стейблкоин UST на некоторое время утратил привязку к доллару и в моменте торговался вблизи $0,98.

Поскольку это стейблкоин экосистемы Terra, появились опасения, что развивающая ее компания Luna Foundation Guard продаст биткоины. Недавно она вышла на второе место в мире среди корпоративных держателей первой криптовалюты – в ее казне скопилось 80,3 тыс. BTC.

На этом фоне аналитики допустили дальнейшее движение курса вниз. Например, криптоэксперт Микаэль ван де Поппе считает, что биткоин подешевеет до $30-31 тыс.

Его коллега Мэтью Хайланд прогнозирует, что за прорывом уровня в $33 тыс. последует отметка в $28,8 тыс. А известный криптокритик Питер Шифф допустил, что в случае "пробития" уровня $30 тыс., крупнейшая криптовалюта может подешеветь до $10 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о росте сложности майнинга биткоина до рекордных 27,79 трлн хешей. Это ведет к росту трудоемкости добычи первой криптовалюты и падению прибыльности этого процесса.