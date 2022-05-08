Tesla потеснили со второго места по количеству биткоинов: кто обошел Маска

Некоммерческая организация Luna Foundation Guard (LFG), которая занимается развитием блокчейн-платформы Terra, опередила автокомпанию Tesla по количеству накопленных биткоинов. Теперь она занимает второе место в списке корпоративных держателей этой криптовалюты.

В LFG сообщили о внебиржевой покупке 37 863 BTC на сумму $1,5 млрд. До этого в криптоказне компании хранилось 42 530 биткоинов, тогда как у Tesla насчитывается 43 200 BTC.

Таким образом, Luna Foundation Guard накопила более 80,3 тыс. биткоинов – совокупная стоимость такого "багажа", согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT, оценивается в в $3,1 млрд. Теперь по этому показателю она уступает только софтверной компании MicroStrategy, на счету которой числится свыше 129 тыс. биткоинов.

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Заключив сделку, LFG преодолел треть пути к назначенной цели – купить биткоинов на сумму $10 млрд, чтобы обеспечить ликвидностью свой стейблкоин TerraUSD (UST). Это алгоритмический стейблкоин, эмиссия которого математически связана с денежной массой внутренней монеты LUNA.

LFG получила биткоинов на $1 млрд, совершив внебиржевый обмен их на UST у криптоброкера Genesis Trading. Подобный объем для такой сделки стал рекордным. Биткоины еще на $500 млн были получены через один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital (3AC).

“Участие Genesis в качестве ведущего брокера виртуальных валют отражает растущий спрос на децентрализованные стейблкоины на крипторынке и помогает наводить мосты между криптосообществами, связанными общими децентрализованными средствами", – заявил генеральный директор Terraform Labs До Квон. Его компания является эмитентом стейблкоина UST и токенов Terra.

По размеру капитализации TerraUSD входит в десятку крупнейших криптовалют в мире – совокупная рыночная стоимость монеты оценивается в $1 млрд. Его обгоняют лишь два стейблкоина – Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно об участии Tesla в “зеленом" майнинговом проекте. Компания миллиардера Илона Маска предоставит солнечные панели Tesla и мобильный накопитель энергии Megapack мощностью 12 МВтч размером с транспортный контейнер, чтобы доказать возможность “добычи" биткоина без вреда окружающей среде.