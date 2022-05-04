Ethereum оказался выгоднее: биткоин опять уступил корону "короля криптовалют"

Майнеры Ethereum обогнали своих “коллег" из биткоин-сообщества по доходам. А в один из дней в сети “эфира" даже был установлен рекорд по доходности майнинга.

Как сообщает издание The Block, в апреле майнеры биткоина заработали $1,16 млрд – это на 4,3% меньше, чем месяцем ранее. В то же время, доходы майнеров “эфира" выросли на 6,2% за месяц – до $1,33 млрд.

Структура дохода двух сообществ отличается не особо – основную прибыль они получали в виде вознаграждения за добычу блока: $1,25 млрд в сети Ethereum и $1,14 млрд – в Bitcoin. Но майнеры “эфира" заработали почти в семь раз больше на комиссиях за транзакции – $82,88 млн против $12,98 млн.

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Кроме того, по данным Glassnode, доходы майнеров Ethereum установили однодневный максимум, взлетев до 95 182 ETH. Это объясняется всплеском активности в DeFi-секторе, то есть децентрализованных финансах.

Интенсивная активность привела к увеличению сборам за газ до астрономических показателей, что и способствовало росту доходов для майнеров. 1 мая некоторым членам сообщества за транзакции на 0,002 ETH пришлось платить 1,683 ETH комиссий. По курсу крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, это примерно $5,68 и $4784 соответственно.

При этом количество желающих майнить BTC только растет. После очередного пересчета сложность майнинга выросла на 5,56%, достигнув рекордных 27,79 трлн хешей. Это ведет к росту трудоемкости добычи первой криптовалюты и падению прибыльности этого процесса.

Стоит отметить, что сложность майнинга пересчитывают примерно раз в две недели. Она напрямую связана с показателем хешрейта – совокупной вычислительной мощности всех майнеров в сети. Для сети Bitcoin этот показатель практически стабильно растет с июля 2021 года, и ожидается, что при следующем пересчете сложность майнинга впервые в истории превысит 30 трлн хешей.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, майнинг является “ахиллесовой пятой" биткоина, из-за чего некоторые страны даже поднимают вопрос о запрете оборота этого актива. Однако в мире известно уже немало инициатив так называемого “зеленого майнинга" – который не загрязняет окружающую среду или сводит это влияние до минимума.